The Boys saison 3 : on connaît enfin sa date de sortie !

La saison 3 de The Boys va bientôt débouler ! (Crédit : Amazon Prime Video)

C’est une promesse qui a de quoi nous appâter : la saison 3 de The Boys sera « la chose la plus folle que personne n’a jamais faite », selon les mots du showrunner Eric Kripke. Pour rappel, l’acte 2 du programme avait été diffusé en septembre 2020 sur Amazon Prime Video. Une saison truffée de rebondissements qui ouvre en grand le champ des possibles en matière de narration.

En dehors de l’équipe de tournage et de Barack Obama, qui connaît la teneur du scénario de la saison 3 de The Boys en détail, l’intrigue est évidemment un mystère pour le commun des mortels. Quels seront les projets (machiavéliques ?) de Victoria Neuman après avoir fait exploser une flopée de têtes ? Hughie, qui a intégré son équipe de campagne, va-t-il devoir l’espionner pour le compte des Boys ? Ces derniers deviendront-ils une organisation moins officieuse ? Qu’adviendra-t-il d’Homelander après avoir perdu sa compagne et la confiance de son fils ? Et Quid de Butcher, privé de Becca et dévoré par la colère et la volonté de se venger ?

Saison 3 de The Boys : plus que quelques mois à attendre…

Autant de questions qui seront élucidées dans la saison 3 de The Boys qui sera « folle et diabolique ». Et alors que nous attendions de pied ferme des informations sur sa date de sortie, le compte Twitter officiel de la série vient de vendre la mèche. Dans un teaser, Homelander enchaîne les sourires crispés (et flippants) alors qu’il est mitraillé par les photographes. Une courte séquence ponctuée par l’annonce tant attendue : la saison 3 de The Boys sortira le 3 juin prochain.

En attendant d’en savoir plus, notez que cet acte 3 inclura des nouveaux personnages à l’instar de Soldier Boy, une parodie du Captain America ou encore de Ground Hawk, parodie de Wolverine. De quoi étoffer la charge satirique visant les super-héros de la pop culture que l’on retrouvait déjà abondamment dans les deux premiers chapitres. Outre un ton sacrément cru et insolent, des scènes très suggestives seront au rendez-vous. Toujours selon Eric Kripke, la saison 3 de The Boys réservera des séquences bien plus délurées que l’orgie Herogasm que l’on verra dans les premiers épisodes.