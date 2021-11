The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité Xbox et PC et ne sortira pas sur PS5, confirme Phil Spencer

The Elder Scrolls 6 sera bien une exclusivité Xbox et PC à sa sortie dont nous ne connaissons pas encore la date. Le responsable Xbox, Phil Spencer, l’a confirmé. Le prochain opus tant attendu après Skyrim ne sortira donc pas sur PS5.

The Elder Scrolls 6 est l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, mais il ne sera pas disponible sur toutes les plateformes. Il y a quelques mois, un journaliste annonçait que The Elder Scrolls 6 serait une exclusivité Xbox et PC.

The Elder Scrolls VI – Crédit : Bethesda

Désormais, le responsable de Xbox Phil Spencer l’a lui-même indirectement confirmé. Le prochain jeu de Bethesda ne sortira pas sur PS5, la console next-gen de Sony. Tout espoir n’est pas encore perdu pour les joueurs PS5 puisqu’une exclusivité temporaire est encore envisageable.

Une exclusivité temporaire de The Elder Scrolls 6 n’est pas encore écartée

À l’occasion d’une interview, Phil Spencer a déclaré que : « il ne s’agit pas de punir une autre plateforme, comme je crois fondamentalement que toutes les plateformes peuvent continuer à se développer. Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter tout ce que nous avons à proposer. Et c’est tout aussi vrai quand je pense à Elder Scrolls VI. C’est vrai quand je pense à n’importe laquelle de nos licences ».

Ainsi, The Elder Scrolls 6 sera le deuxième jeu de Bethesda à sortir exclusivement sur Xbox et PC suite au rachat du studio par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars cette année. La première exclusivité sera Starfield qui sortira le 11 novembre 2022 sur Xbox Series et PC. Bethesda travaille en priorité sur cet énorme projet qui est son premier nouvel univers en 25 ans. D’ailleurs, le studio de développement s’est déjà excusé de l’exclusivité Xbox et PC de Starfield.

Enfin, Phil Spencer n’a pas encore révélé quand les joueurs refouleront les terres de Tamriel dans The Elder Scrolls 6. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée pour le moment, mais la sortie du RPG est encore loin. En effet, Todd Howard qui est le producteur exécutif de Bethesda Game Studios et le responsable créatif de la franchise The Elder Scrolls a confirmé que le jeu est encore en phase de conception.

