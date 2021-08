The Elder Scrolls 6 pourrait être une exclusivité Xbox et PC

The Elder Scrolls 6 ne sortirait finalement pas sur PS5 à la grande déception des joueurs de la console de Sony. Jeff Grubb a annoncé que le prochain opus tant attendu de Bethesda serait une exclusivité Xbox et PC.

The Elder Scrolls 6 pourrait bien emboîter le pas à Starfield qui sera une exclusivité Xbox et PC. Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft en 2020, c’est la plus grande crainte des joueurs.

The Elder Scrolls 6 – Crédit : Bethesda

Le directeur financier de Xbox, Tim Stuart, avait notamment précisé que tous les jeux Bethesda ne seraient pas disponibles exclusivement sur Xbox. Néanmoins, nous savons désormais que Starfield sera une exclusivité Xbox et The Elder Scrolls 6 serait maintenant le prochain sur la liste.

The Elder Scrolls 6 et Starfield, deux des jeux les plus attendus, seraient des exclus Xbox et PC

Sur Twitter, Jeff Grubb a répondu au tweet de « The Red Dragon » qui expliquait que : « Pete Hines de Bethesda suggère que la porte pourrait encore être ouverte pour la possibilité que des jeux comme Starfield arrivent sur PS5 à l’avenir ». Jeff Grubb a démenti cette déclaration en répondant : « Non. Et Elder Scrolls 6 est également prévu en exclusivité Xbox ».

No. And also Elder Scrolls 6 is planned as Xbox exclusive as well. https://t.co/K4VCC5DrXL — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2021

À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas encore savoir si ces exclusivités Xbox finiront par sortir sur la PlayStation après leur sortie. De plus, The Elder Scrolls 6 ne sortira pas tout de suite puisque le jeu est encore en phase de conception. En effet, Bethesda se concentre d’abord sur Starfield qui est son plus gros projet actuel. Après l’E3 en juin 2021, Jeff Grubb a aussi annoncé que la Xbox Series X aura plus d’exclusivités que la PS5 en 2023. Il ne serait donc pas étonnant que Microsoft conserve l’exclusivité de The Elder Scrolls 6 pour rendre sa console plus attrayante face à la PS5.

D’ailleurs, Phil Spencer a récemment confirmé que The Elder Scrolls VI ne sortira pas avant Fable. Ce jeu est en cours de développement chez Playground Games et il ne serait pas un MMORPG selon les dernières informations en date. La sortie de Fable n’étant pas prévue avant 2023 au moins selon Jeff Grubb, il faudra encore patienter quelques années pour The Elder Scrolls 6.

Source : Ubergizmo