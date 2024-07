Fallout saison 2 : bonne nouvelle, elle sortira encore plus tôt que vous l’espérez

© Amazon

Les adaptations de jeux vidéo en séries TV ont pris une nouvelle dimension grâce à The Last of Us, dont la saison 2 arrive prochainement, et à Fallout. Sur le papier, réaliser une série dans l’univers de la licence de Bethesda semblait encore plus risqué, mais le pari est réussi.

Le show Fallout d’Amazon Prime Video a conquis la presse et les téléspectateurs, même ceux non familiers à la saga post-apo. Voilà pourquoi la saison 2 de la série Fallout est aussi attendu. Bonne nouvelle, elle pourrait sortir encore plus vite que vous ne le pensez.

La saison 2 de Fallout ne se fera pas désirer trop longtemps

L’adaptation TV Fallout est disponible depuis avril dernier sur Amazon Prime Video. Seulement quelques jours après son lancement couronné du succès, la plateforme de streaming annonçait son renouvellement pour une deuxième saison.

Évidemment, les fans savent qu’ils ne doivent pas attendre la sortie de la saison 2 de Fallout avant un bon moment… en théorie. Dans une interview accordée à Deadline, Vernon Sanders, responsable de la section télévision d’Amazon Studios, dévoile qu’elle pourrait arriver plus vite que prévu.

« L’équipe a toujours eu une vision claire et précise, et je peux donc vous dire que nous avons déjà des scripts en main pour la saison 2. […]. Nous avons un plan sur lequel nous avançons très vite. Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais je pense que tout le monde sera satisfait de la rapidité avec laquelle nous reviendrons avec la saison 2 », révèle-t-il.

Étant donné que le tournage n’a pas démarré, il ne faut clairement pas attendre la deuxième saison de Fallout pour cette année. En revanche, une diffusion en 2025 reste envisageable si le tournage débute prochainement et que la post-production avance rapidement. De quoi vous laisser assez de temps pour découvrir les jeux vidéo Fallout de Bethesda.