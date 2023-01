The Last of Us : la série renouvelée pour une saison deux, peut être en deux parties

Voilà une nouvelle qui devrait rassurer tous les fans de la série. Largement saluée par la critique et par les téléspectateurs, The Last of Us a été officiellement renouvelée par HBO Max. La série science-fiction pourrait même faire l’objet d’une deuxième saison en deux parties.

Vendredi soir nous apprenions que la série événement de ce début d’année 2023 serait renouvelée par HBO Max. Les aventures terrifiantes de The Last of Us se poursuivront au moins dans une deuxième saison. L’univers particulier de la série qui se déroule dans un monde post apocalyptique provoqué par une pandémie de champignon zombie captive les téléspectateurs du monde entier.

Le succès des deux premiers épisodes, menés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, auront suffi à décider les producteurs à officialiser la sortie prochaine d’une deuxième saison. Pour rappel, seuls deux épisodes sont sortis pour le moment. En France, un nouvel épisode de la série est diffusé par la plateforme de streaming en ligne Amazon Prime chaque lundi. Ce soir, vous retrouverez ainsi Jo Miller et Ellie pour la suite de l’aventure.

Une deuxième saison aussi inspirée du jeu vidéo du même nom ?

La première saison de la série reprend l’intégralité des intrigues proposées par le jeu vidéo éponyme sorti en 2013. Les équipes de production ont annoncé en fin de semaine dernière que la deuxième saison devrait, elle aussi, retranscrire à l’écran les péripéties rencontrées par les personnages dans la suite du jeu sorti en 2020 et intitulé The Last of Us Part II.

Selon les informations connues à ce jour, la deuxième saison de la série devrait être divisée en deux parties afin prolonger le plaisir des téléspectateurs. Enfin, la sortie de la partie 3 du jeu vidéo intitulé The Last of Us part III est encore incertaine selon son créateur. L’avenir de la série, au delà de la deuxième saison est donc très ouvert. Entre scénarios inédits ou bien arrêt de la série, toutes les options restent sur la table.

