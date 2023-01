The Last of Us : le deuxième épisode bat de nouveaux records d’audience

La série The Last of Us, sur Amazon Prime Video, fait un véritable carton. Le deuxième épisode vient de battre un nouveau record d’audience avec + 22 % d’audience en plus vis-à-vis du premier épisode : près de 5,7 millions de téléspectateurs rien que pour le premier soir de diffusion.

The Last of Us © HBO

La série The Last of Us continue de gagner en popularité. Sorti ce week-end, l’épisode 2 a généré une augmentation massive du nombre de téléspectateurs par rapport au premier épisode de la série, sorti la semaine dernière, qui avait fait crasher les serveurs d’HBO.

L’adaptation très attendue par HBO du jeu PlayStation bien-aimé et du même nom a été largement saluée, s’imposant déjà comme l’une des séries les plus importantes du réseau aux côtés de House of the Dragon. La puissance du bouche-à-oreille a renforcé les chiffres d’audience alors que l’émission s’avère être une adaptation digne du jeu d’apocalypse.

The Last of Us : une série de tous les records

Un récent rapport documente les premiers détails très impressionnants que The Last of Us a généré dans son premier épisode, avec 4,7 millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis. Le rapport révèle surtout un bond de 22 % en plus d’audience pour l’épisode 2 avec 5,7 millions de téléspectateurs, la plus forte augmentation jamais enregistrée pour une série dramatique originale de HBO entre son premier et deuxième épisode.

Les chiffres d’audience de l’épisode 1 ont également été divulgués après une semaine entière de disponibilité en streaming, atteignant un total de 18 millions de téléspectateurs. Cette tendance semble se poursuivre, ce qui signifie que l’épisode 2 pourrait dépasser les 20 millions de téléspectateurs après une semaine de disponibilité.

À lire : The Last of Us : voici l’actrice qui pourrait incarner le rôle controversé d’Abby dans la saison 2

Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c’est que la série a presque battu House of the Dragon en termes d’audience, qui avait attiré près de 10 millions de téléspectateurs tous les soirs, un record pour HBO. House of the Dragon avait l’avantage d’être un spin-off de l’une des séries les plus populaires de tous les temps.

The Last of Us semble donc avoir mis fin au cercle vicieux des adaptations de jeux vidéo ratées, avec des éloges extrêmement positives de la part des critiques et du grand public.

Source : Variety