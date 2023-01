The Last of Us : le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube, voici comment le regarder

L’intégralité du premier épisode de la série The Last of Us est disponible gratuitement sur YouTube depuis quelques heures. En revanche, la vidéo n’est pas disponible en France, mais il y a une solution pour contourner ce problème. La voici.

Bonne nouvelle : le premier épisode de l’adaptation télévisée du jeu vidéo The Last of Us, lancée le 15 janvier sur Amazon Prime Video en France, vient d’être mis à disposition gratuitement sur YouTube. L’épisode est disponible sur Sky TV, une chaîne britannique, mais il est possible de le voir depuis la France avec un petit peu d’huile de coude.

The Last of Us : comment regarder le premier épisode gratuitement ?

Pour regarder le premier épisode de The Last of Us sans débourser un centime, vous devrez vous équiper d’un VPN, qu’il soit gratuit ou payant, peu importe. Vous pouvez en choisir un dans notre sélection des meilleurs VPN en 2023.

Il faudra ensuite vous connecter à un serveur situé au Royaume-Uni, à Londres, par exemple. Il faudra enfin vous rendre sur la page dédiée de l’épisode sur YouTube et le tour est joué. Cela vous évitera d’avoir à payer un abonnement à Amazon Prime (à 69,90 € par an ou 6,99 € par mois).

Pour regarder gratuitement le premier épisode de The Last of Us :

Installez un VPN (réseau privé virtuel).

Connectez-vous à un serveur basé au Royaume-Uni.

Sur YouTube, connectez-vous à votre compte et assurez-vous de confirmer que vous avez plus de 18 ans.

Rendez-vous sur la vidéo du premier épisode ou rafraîchissez cet article pour avoir un accès direct à la vidéo (ci-dessous).

Les sous-titres officiels en français ne sont pas disponibles, mais vous pouvez tout à fait utiliser la traduction automatique des sous-titres proposée par YouTube. Bon visionnage.

