The Last of Us : l’acteur de Bill répond sèchement aux téléspectateurs homophobes

Nick Offerman a décroché un prix lors des Spirit Awards 2024 pour son interprétation de Bill dans The Last of Us. L’acteur en a profité pour réagir aux réactions homophobes suscitées par la série, renvoyant dans les cordes certains téléspectateurs.

C’est probablement l’un des épisodes les plus marquants de la saison 1 de The Last of Us. Dans “Pour l’éternité”, nous faisons la rencontre de Bill, un survivaliste bourru qui vit en vase clos dans son village fortifié. Celui-ci va toutefois croiser le chemin d’un autre survivant nommé Frank. Les deux hommes vont tomber amoureux et vivre heureux en marge du chaos.

Nick Offerman, qui interprète le rôle de Bill, a décroché plusieurs récompenses pour son intérpétation dont un Emmy Award et un Spirit Award. Lors de la remise de ce dernier, il a tenu à réagir aux réactions homophobes suscitées par l’épisode qui met en scène une histoire d’amour entre deux hommes : “Merci à HBO d’avoir eu le courage de participer à cette tradition de narration véritablement indépendante”, salue l’acteur avant de hausser le ton.

The Last of Us : Nick Offerman dénonce les réactions homophobes

“Lorsque la haine homophobe vient à moi en disant, ‘Pourquoi en faire une histoire gay?’ Nous répondons, ‘Parce que vous posez des questions comme ça. Ce n’est pas une histoire gay, c’est une histoire d’amour, connard !'” Son discours a suscité des applaudissements nourris dans le public des Spirit Awards, comme le rapporte Variety.

A lire > The Last of Us Part 2 Remastered : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Ce n’est pas la première fois que l’homophobie de certains téléspectateurs est dénoncée par un membre du casting. Belle Ramsey (Ellie) avait également été confrontée à des réactions indignées après la diffusion de l’épisode 7 (dans lequel son personnage embrasse une autre fille). “Avec la situation climatique et tout, il y a tellement de choses plus importantes dont on doit se soucier, plus que deux personnes amoureuses qui s’embrassent”, estime l’actrice.

“Ce n’est pas parce que c’est l’apocalypse que les personnes queer n’existent pas”, ajoute-t-elle fermement. Pour rappel, la saison 2 de The Last of Us n’arrivera pas avant 2025. En revanche, il ne faudra pas s’attendre à un spin-off axé sur Frank et Bill, Craig Mazin ayant tué l’idée dans l’œuf.