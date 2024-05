The Last of Us saison 2 : l’annonce de cet acteur au casting va plaire aux fans des jeux

Le casting de la saison 2 de The Last of Us se précise un peu plus ! On ignorait jusqu’ici quel acteur pourrait tenir le rôle d’Isaac, le chef du Front de Libération de Washington dans The Last of Us Part II : c’est maintenant terminé, Max a annoncé une très bonne nouvelle.

Crédit : Sony

La saison 2 de The Last of Us se dévoile chaque jour un peu plus, que ce soit via des images volées sur le tournage ou l’annonce d’acteurs qui rejoignent le casting. Au dernières nouvelles, c’était pas moins de quatre acteurs qui rejoignaient la production pour jouer Manny, Mel, Nora et Owen. Un rôle secondaire d’importance était jusqu’ici resté absent des annonces : qui va jouer Isaac Dixon, le chef du Front de Libération de Washington dans The Last of Us Part II ?

Sur X (Twitter), la plateforme de streaming Max est venu annoncer une bonne nouvelle. Pour le plus grand plaisir des fans des jeux de Naughty Dog, Jeffrey Wright reprendra le rôle d’Isaac dans la saison 2 de The Last of Us.

Jeffrey Wright has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO @HBO pic.twitter.com/eFtyigbfmp — Max (@StreamOnMax) May 24, 2024

Jeffrey Wright tiendra le rôle d’Isaac dans la saison 2 de The Last of Us

La plateforme de streaming des séries HBO ne dit rien du rôle que tiendra Jeffrey Wright. Il serait toutefois absurde que l’acteur en tienne un autre que celui d’Isaac. En effet, il était déjà le doubleur du leader du Front de Libération de Washington dans le jeu sorti en 2020. Naughty Dog décrivait le personnage comme “le chef discret et puissant d’une grande milice en quête de liberté, qui s’est enlisée dans une guerre sans fin contre un ennemi aux ressources surprenantes.”

Isaac dans The Last of Us Part II

Jeffrey Wright s’est fait connaître ses dernières années tout d’abord pour son rôle dans la série de science-fiction Westworld. Au cours des 36 épisodes s’étalant sur quatre saisons diffusées depuis 2016, l’acteur a été nommé trois fois aux Emmys, les récompenses les plus prestigieuses pour la télévision. Plus récemment, il a reçu sa première nomination aux Oscars, pour sa performance dans le film American Fiction (2023).

On l’attend maintenant dans plusieurs films et séries qui nous intéressent particulièrement. Il doit en effet reprendre son rôle du lieutenant Jim Gordon dans The Batman 2, la suite du film avec Robert Pattinson, malheureusement retardée d’un an à cause de la grève à Hollywood.

C’était seulement la semaine dernière qu’on obtenait les premiers clichés officiels de la saison 2 de The Last of Us. D’autres images du tournage avaient fuité avant bien sûr, mais c’était la première fois qu’HBO partageait des images de la série. Avec en plus une date de sortie qui se précise, ces bonnes nouvelles laissent présager une saison 2 du même acabit que l’excellente S01.