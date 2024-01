The Last of Us : mauvaise nouvelle pour le spin-off sur Bill et Frank

Nick Offerman interprète le rôle de Bill dans la série The Last of Us. Il y a quelques jours, il avait expliqué qu’un projet de spin-off avait été soumis à Neil Druckmann et Craig Mazin. Ce dernier vient toutefois de révéler qu’il ne verra pas le jour.

En marge de l’histoire d’Ellie et Joel, la première saison de The Last of Us a consacré un épisode à Bill et Frank. Un couple de survivants qui parviennent à couler des jours heureux, vivant d’amour et d’eau fraîche dans leur village fortifié. Cette romance touchante réussit à se nouer dans un monde post-apocalyptique ravagé par le cordyceps. Intitulé “Long Long Time” (“Pour l’éternité”), l’épisode avait ému le public grâce à la performance de haute volée des deux interprètes et à son dénouement tragique.

Auréolé d’un Emmy Award pour sa prestation, Nick Offerman a été interrogé sur un retour potentiel dans la série. Séduit par l’idée, il expliquait même qu’un projet de spin-off avait été soumis aux showrunners. “Je crois qu’une mini-série entière a été proposée, un préquel de leur vie avant leur rencontre. Il pourrait s’agir d’une comédie musicale. Nous ne manquons pas d’idées. Nous verrons bien ce que Craig et Neil nous proposerons”, expliquait-il.

The Last of Us : il n’y aura pas de spin-off sur Frank et Bill

Si certains fans avaient salué l’idée, d’autres avaient rapidement émis des réserves quant à la pertinence d’une telle série dérivée de The Last of Us. Interrogé par Deadline, Craig Mazin vient toutefois de mettre les points sur les i. Le créateur de la série affirme qu’aucun projet de spin-off sur Bill et Frank n’est au programme. “Je suis très fier de l’épisode que nous avons fait avec Bill et Frank. Il n’y aura plus de Bill et Frank.”

Et d’ajouter : “Nick plaisantait à propos d’un préquel, c’était un peu une blague. Nous sommes très heureux de ce que nous avons accompli.”

Les showrunneurs vont plutôt se concentrer sur le tournage de la saison 2 qui est sur le point de démarrer. Ces derniers jours, plusieurs informations capitales ont été dévoilées sur les comédiens qui donneront la réplique à Pedro Pascal et Bella Ramsey. L’actrice Kaitlyn Dever a notamment été choisie pour incarner Abby, un rôle central dans l’intrigue. On retrouvera également Paul Cho dans le rôle de Jesse.

Il faudra toutefois patienter un long moment avant de découvrir le résultat sur nos écrans. La saison 2 de The Last of Us n’arrivera pas avant 2025.