The Last of Us : où pourra-t-on regarder la série en France ?

La série The Last of Us sortira le 15 janvier prochain aux États-Unis sur HBO. Mais quid de la France ? Alors que les programmes HBO finissaient jusqu’alors sur OCS, le contrat unissant les deux entités est désormais caduque. Voici les deux plateformes susceptibles de diffuser le programme tant attendu.

Les fans ont retourné dans tous les sens la bande-annonce de la série The Last of Us. Ils attendent désormais frénétiquement la sortie de l’adaptation de l’un des jeux les plus emblématiques du XXIe siècle. Aux États-Unis, la série sera diffusée à compter du 15 janvier prochain sur HBO. De leur côté, les fans français risquent toutefois de devoir prendre leur mal en patience.

Et pour cause, Warner Bros France a posté l’affiche française de la série accompagnée de la mention suivante : “Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. Prochainement”. De quoi évidemment faire tiquer les aficionados de la franchise. Si la série s’apprêtait bien à sortir dans nos contrées, l’antenne française du studio aurait dévoilé une date de sortie précise au lieu d’un vague “prochainement”.

Série The Last of Us : vers une sortie sur Prime Video ou WarnerTV

Par ailleurs, nous n’avons aucune information officielle sur le diffuseur français de la série The Last of Us. Depuis la fin du contrat liant HBO et OCS, un flou s’est créé sur la destination des programmes HBO dans nos contrées. Il se murmure que la série pourrait finir sa course sur Amazon Prime Video, un accord ayant été signé avec Warner Bros Discovery pour la diffusion de certaines exclusivités en France. La plateforme d’Amazon diffuse par exemple actuellement la série DC Peacemaker.

Il est ainsi possible que la série The Last of Us soit proposée à terme sur Prime Video, moyennant un supplément ou non. Alternativement, la série pourrait débouler sur WarnerTV, soit la seule chaîne affiliée avec la Warner disponible dans l’Hexagone. Celle-ci est accessible en souscrivant l’offre Essentiel Famille ou Ciné Séries de Canal+.

Nous devrions en avoir le cœur net très prochainement, la date de sortie de la série aux États-Unis approchant à grands pas.