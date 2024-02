The Last of Us saison 2 : des images volées révèlent un lieu emblématique du jeu

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us a débuté en Colombie-Britannique. Des images ont fuité en ligne, montrant que la ville de Jackson avait été recréée intégralement pour l’occasion. Il est ainsi probable qu’on s’y attarde plus longuement, d’autant qu’un niveau abandonné pourrait être mis en scène dans le second acte.

La première saison de The Last of Us a été une réussite critique et commerciale. Le second acte est ainsi très attendu, d’autant qu’il adaptera l’intrigue de The Last of Us Part II, un opus également très apprécié par les joueurs. Après avoir été retardé par la grève des scénaristes et des acteurs, le tournage vient tout juste de démarrer.

Toujours mobilisée au Canada, l’équipe a posé ses valises en Colombie-Britannique. Et comme l’attestent plusieurs photos volées, la ville de Jackson a été recréée intégralement pour l’occasion. Pour rappel, cette dernière avait été reproduite à Canmore en Alberta dans la première saison. La production n’avait-il plus l’autorisation de filmer dans cette bourgade ? A-t-elle préféré recréer un décor plus ambitieux de Jackson qui sera davantage mise en scène dans la saison 2 de The Last of Us ?

JACKSON 👀



Photos from a possible #TheLastofUs Season 2 set.



A massive private town under construction in BC.



The photos were taken in January. pic.twitter.com/6VuKhfyYtx — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 12, 2024

The Last of Us : Jackson sera au cœur de la saison 2

Ce qui est sûr, c’est que les personnages principaux y passeront logiquement plus de temps. Pour rappel (attention spoilers), Joel et Ellie s’y réfugient à la fin du premier acte après le bain de sang de l’hôpital. C’est ainsi là qu’ils tenteront de couler des jours heureux malgré la menace du cordyceps et l’épée de Damoclès qui plane au-dessus du personnage joué par Pedro Pascal.

Le début de The Last of Us Part II (matériel source de la saison 2) se déroule ainsi à Jackson et montre notamment les nouveaux amis d’Ellie et les tensions qui subsistent avec Joel. Outre ces séquences déjà connues par les joueurs, la série pourrait également mettre en scène des éléments des niveaux abandonnés (que l’on peut découvrir dans le remaster PS5 de The Last of Us 2).

“Pour vous donner un avant-goût, je dirais qu’il y a au moins un élément des niveaux abandonnés qui sera inclus dans la série”, a notamment teasé le showrunner. Et l’un de ces niveaux se développe pendant une fête à Jackson. Vous l’aurez compris, la ville va bénéficier d’un temps d’écran conséquent. Des séquences à Jackson imaginées spécifiquement pour la série pourraient également être au menu, les showrunners n’hésitant pas à prendre des libertés avec le matériel source.

Pour rappel, la saison 2 de The Last of Us ne sortira pas avant 2025.