The Last of Us : un artiste imagine le jeu en version pixel art

Et si The Last of Us était un jeu en pixel art ? Un artiste a imaginé The Last of Us en version pixel art sur Twitter. Le résultat est impressionnant, mais il faut bien avouer que les Infectés sont loin d’être aussi menaçants que dans le véritable jeu.

The Last of Us en pixel art – Crédit : Woostar / Twitter

The Last of Us est l’une des séries de jeux vidéo les plus populaires et appréciées auprès des joueurs PlayStation. Après la sortie du premier opus en 2013 sur la PlayStation 3, le développeur Naughty Dog a sorti The Last of Us Part II en juin 2020. The Last of Us plonge le joueur dans un monde post-apocalyptique après qu’une pandémie ait ravagé l’humanité. Le joueur doit affronter des Infectés (le terme pour désigner les zombies) plus effrayants les uns que les autres, mais aussi des survivants hostiles.

The Last of Us en pixel art est bien plus mignon que le vrai jeu

Sur Twitter, l’artiste Woostar est connu pour ses créations en pixel art. Il reprend les jeux modernes et crée des scènes animées en pixel art. La scène de The Last of Us a été largement appréciée par les fans du jeu de survival horror. Nous pouvons facilement reconnaître Joel et Ellie avec un Infecté un peu plus loin.

Néanmoins, il faut bien avouer que The Last of Us en pixel art est bien plus adorable que le véritable jeu. Même l’Infecté en pixel art est loin d’être aussi terrifiant que les véritables Infectés. Si les créations en pixel art de jeux modernes vous intéressent, n’hésitez pas à consulter les autres créations de Woostar. Il a notamment récemment présenté celle de Cyberpunk 2077.

Malgré les réactions très négatives de certains joueurs qui n’ont pas apprécié les changements importants entre The Last of Us et sa sequel, le jeu de Naughty Dog a été un véritable succès. En effet, The Last of Us Part II a été élu jeu de l’année 2020 aux Game Awards et il a aussi reçu d’autres récompenses. D’ailleurs, l’actrice Laura Bailey qui était la cible de menaces de mort à cause des actions de son personnage a reçu la récompense de la meilleure performance dans un jeu vidéo. Enfin, le directeur de The Last of Us Part II, Neil Druckmann, a laissé suggérer qu’un mode multijoueur est en préparation.

