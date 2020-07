The Last of Us Part II : homophobie, actrice menacée de mort, Naughty Dog réagit

The Last of Us Part II fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie, en très bien et en beaucoup moins bien. Le jeu de Naughty Dog a tellement généré la hype au cours des dernières années que certains joueurs déçus de l’histoire ont des propos d’une violence extrême.

Attention, cet article fait référence au scénario de The Last of Us Part II, mais il ne contient pas de spoilers direct. Lisez-le à vos risques et périls.

Crédit : Sony Interactive Entertainment

Depuis sa sortie le 19 juin dernier, The Last of Us Part II est au centre des discussions de jeux vidéo sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les joueurs qui ont adoré le jeu et qui n’hésitent pas à partager leur avis et leur expérience avec la communauté. Ils remercient même les développeurs d’avoir choisi un chemin très différent du premier opus et d’avoir décidé de prendre des risques. En effet, si vous ne le saviez pas, le scénario plutôt sombre et violent traite de sujets sensibles. Le problème est qu’une minorité de joueurs n’a pas du tout apprécié le jeu développé par Naughty Dog. Au lieu de s’exprimer d’une manière calme et raisonnée, les propos de ces joueurs sont extrêmement violents, remplis de haine et dépourvus de toute trace de respect pour le travail effectué.

Un changement fondamental entre The Last of Us et sa sequel

Il est important de préciser qu’avec The Last of Us Part II, les joueurs ne se sentent pas connectés de la même manière aux protagonistes Joel et Ellie. Dans le premier The Last of Us, l’objectif de Joel était de survivre et de garder Ellie en sécurité. C’est donc quelque chose de très positif auquel les joueurs accrochent facilement. La sequel est complètement différente puisque les actions d’Ellie sont basées entièrement sur sa soif de vengeance. Naturellement, ce n’est pas un objectif aussi noble et attachant que celui du premier jeu. C’est un changement qui n’a pas séduit tous les joueurs puisque certains s’attendaient à une suite plus « logique » du premier titre.

Une actrice reçoit des menaces de mort

La semaine dernière, Laura Bailey a déclaré qu’elle recevait des menaces de mort la ciblant elle et sa famille. C’est la doubleuse d’un personnage très important de The Last of Us Part II qui s’appelle Abby Anderson. Certains joueurs haïssent ce personnage pour ses actions, et déchaînent leur mécontentement sur la doubleuse, ce qui n’a évidemment strictement rien à voir.

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.



Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

Des messages transphobes, homophobes et antisémites…

Le directeur du jeu, Neil Druckmann, n’est pas non plus épargné par ces haters. Il vient de partager sur Twitter une poignée des messages qu’il reçoit en masse. Les propos sont transphobes, homophobes et antisémites. « Vous pouvez aimer ou détester le jeu et partager vos réflexions à ce sujet. Malheureusement, trop de messages que j’ai reçus sont vils, haineux et violents », a-t-il dit pour accompagner les captures d’écrans des exemples de messages qu’il reçoit.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I've been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it's important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

La réaction de Naughty Dog

Bien entendu, Naughty Dog n’a pas pu continuer d’ignorer ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux. Cela va déjà beaucoup trop loin. Le studio a déclaré : « bien que nous accueillions favorablement les discussions critiques, nous condamnons toute forme de harcèlement ou de menaces dirigées contre notre équipe et nos acteurs. Leur sécurité est notre priorité absolue, mais nous devons tous travailler ensemble pour éliminer ce type de comportement et maintenir un discours constructif et compatissant ».

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Enfin, il faut espérer que cette violence contre l’équipe derrière The Last of Us Part II stoppe très rapidement. C’est tout de même décevant qu’un studio de jeux vidéo ne puisse pas prendre de nouvelles approches en 2020 sans se faire lyncher sur Internet.

