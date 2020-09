The Last of Us Part II : le mode multijoueur est presque confirmé par Neil Druckmann

Le mode multijoueur de The Last of US Part II est attendu par la communauté, ou du moins par une bonne majorité. Le directeur du jeu a presque confirmé son existence dans un tweet assez vague demandant à la communauté de patienter.

Ellie face à deux Infectés de The Last of Us Part II – Crédit : Naughty Dog

Aussi controversé que The Last of Us Part II puisse l’être, il s’agit indéniablement de l’une des plus grosses sorties de jeux vidéo sur PS4 de l’année 2020. Véritable hit de la PS4, de nombreux joueurs l’ont acclamé, mais certains n’ont pas été conquis par le scénario sombre et violent mettant en avant des sujets plutôt sensibles. À cause de cela, la doubleuse de l’un des personnages clés, Laura Bailey, avait reçu des menaces de mort, ce qui avait poussé le studio à réagir. Et encore, la fin du jeu aurait pu être différente et encore plus violente. En tout cas, le mode multijoueur est très attendu et beaucoup s’attendent à ce qu’il soit similaire à celui de The Last of Us Remastered, Factions.

Un mode Factions comme sur The Last of Us Remastered ?

À l’occasion du tout premier « The Last of Us Day » organisé le 26 septembre, le développeur Naughty Dog a présenté, entre autres, de nouvelles figurines de collection, de nouveaux thèmes pour la PS4 et même une réplique de la guitare de Joel / Ellie. D’ailleurs, Naughty Dog est en train de préparer un nouveau jeu solo. Celui-ci sera certainement disponible en exclusivité sur la PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition. Nous n’avons pas encore de nouvelles pour l’instant.

Le directeur du jeu, Neil Druckmann, a conclu la journée en publiant un tweet pour le moins mystérieux. Il a effectivement déclaré : « Oh… et à propos de l’autre chose… soyez patients. Cela en vaudra la peine ». Est-ce un teasing du mode multijoueur de TLOU 2 ? Rien n’est encore confirmé, mais cela en a tout l’air.

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh… and about that other thing… be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

Par conséquent, de nombreux joueurs s’attendent à une prochaine annonce officielle. Il pourrait s’agire d’un mode similaire au mode Factions de The Last of Us Remastered. Pour rappel, The Last of US Part II sera jouable sur PS5 à sa sortie grâce à la rétrocompatibilité. Les performances du jeu pourront même être améliorées grâce à la fonction Game Boost.

Source : DualSHOCKERS