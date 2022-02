The Mandalorian : George Lucas avait un problème avec Bébé Yoda, révèle Jon Favreau

Le créateur de l’univers Star Wars, George Lucas, avait un problème en ce qui concerne Bébé Yoda, alias Grogu, dans la série The Mandalorian créée par Jon Favreau et diffusée sur Disney+. Voici ce qui préoccupait le plus George Lucas.

L’adorable Bébé Yoda qui préfère être appelé Grogu est rapidement devenu un personnage iconique de l’univers Star Wars. Depuis son introduction dans la série Disney+ The Mandalorian, Grogu a immédiatement conquis le cœur des fans de Star Wars.

Grogu dans l’épisode 6 du Livre de Boba Fett – Crédit : Disney+

Le petit alien vert est l’une des plus grosses nouveautés apportées à l’univers depuis le départ de George Lucas. Cependant, son avenir n’a pas toujours été aussi certain. George Lucas lui-même avait un problème avec Grogu. Quelque chose le préoccupait particulièrement au moment du tournage de The Mandalorian.

George Lucas souhaitait que Grogu suive une formation Jedi

Dans le livre « The Art of Star Wars : The Mandalorian (Season 2) » qui est une sorte de making-of de la saison 2 de la série, son créateur Jon Favreau se rappelle des propos de George Lucas qui avait été invité sur le plateau de tournage.

« J’ai eu une conversation avec George à un moment donné, à propos de l’Enfant, et sa principale préoccupation était que l’Enfant devait avoir une bonne formation », a révélé Jon Favreau. Bébé Yoda a beau être un personnage très mignon, il est avant tout un apprenti Jedi qui doit suivre une formation appropriée.

Le vœu de George Lucas vis-à-vis de L’Enfant a fini par se réaliser dans Le Livre de Boba Fett dont le dernier épisode a été diffusé sur Disney+ la semaine dernière. Dans l’épisode 6 du Livre de Boba Fett, Luke Skywalker s’entraîne avec Grogu. Ce dernier rejoindra ensuite Din Djarin, alias Le Mandalorien. D’ailleurs, le jeune Luke Skywalker n’est pas exactement le même entre The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Après son entraînement dans l’épisode 6, Bébé Yoda a fait un choix très important dans le septième et dernier épisode.

Enfin, nous ne savons pas encore ce que l’avenir réserve à Grogu. Il est tout à fait possible que l’Enfant continue son entraînement avec la Force. Il deviendrait ainsi un maître Jedi dans la saison 3 de The Mandalorian qui pourrait inclure des flash-backs sur le passé de Mando.

Source : Heroic Hollywood