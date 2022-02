Luke Skywalker dans Boba Fett et The Mandalorian : les différences décortiquées en vidéo

Attention aux spoilers ! Cela n’aura échappé à personne, les séries spin-off de Star Wars, The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, ont toutes deux fait réapparaître un Luke Skywalker jeune. Mais il y a quelques subtiles différences entre les deux séries, surtout au niveau de la voix, et les voici en vidéo.

Luke Skywalker dans The Mandalorian © Disney

Les fans auront sauté de joie lorsqu’ils ont aperçu Luke Skywalker réapparaître à la toute fin de la seconde saison de The Mandalorian. À tel point que le caméo aura même été considéré comme « le » moment de la télévision en 2021 par les BAFTA Awards.

Plus récemment — et plus longuement surtout, pour notre plus grand plaisir — le jeune Maître Jedi est réapparu dans Le Livre de Boba Fett, une série qui s’est récemment terminée sur Disney+. Cette seconde représentation aura été vivement critiquée par une poignée de fans hardcore de la saga qui n’aura pas apprécié le fait que la voix de Luke avait été conçue par ordinateur. Il y a effectivement quelques différences entre les deux séries, et vous pouvez les retrouver en vidéo ci-dessous.

À lire : Le Livre de Booba Fett confirme cette grosse théorie sur Luke Skywalker

Une vidéo décortique les différences entre le Luke Skywalker de The Mandalorian et celui de Boba Fett

Comme nous vous l’avions indiqué la semaine dernière, selon Jon Favreau, ce n’est pas Mark Hamill qui a enregistré ses propres répliques dans The Mandalorian, mais une IA. « Ce que les gens n’ont pas réalisé, c’est que sa voix n’est pas réelle. Sa voix, la voix du jeune Luke Skywalker, est entièrement synthétisée à l’aide d’une application appelée Respeecher » avait-il confié à Esquire.

Selon le monteur son de la série, Matthew Wood, la voix de Luke Skywalker avait été recréé grâce à un réseau neuronal. « J’ai travaillé avec l’aide d’un réseau neuronal maison que j’ai alimenté en informations et qui a tout appris seul » avait confié Wood, à Esquire.

Comment ? « J’avais des archives audio de Mark Hamill datant de l’époque. Nous avions enregistré proprement l’ADR des films originaux, un livre sur bande qu’il avait fait, puis des pièces radiophoniques d’époque de Star Wars. J’ai pu obtenir des enregistrements très propres, les introduire dans le système, qui a pu les découper tout seul, alimenter le réseau neuronal et apprendre » avait-il ajouté.

À lire : Star Wars : le grand amour de Luke Skywalker enfin dévoilé à l’écran

Mais pour pas mal de fans, le résultat était loin d’être convaincant, la voix de Luke Skywalker sonnant un peu comme celle d’un droïde de combat fatigué. Si, pour notre part, nous avions trouvé le résultat global très réussi, la décision de Disney reste étonnante. Pourquoi le studio a-t-il décidé de recréer la performance — physique — de Luke Skywalker en mélangeant Mark Hamill avec celle d’un autre acteur plus jeune, mais de ne pas faire doubler Luke par Mark Hamill, puisqu’il était déjà impliqué ?

Ce n’est pas comme si Mark Hamill n’était pas habitué à faire du doublage et comme s’il n’existait pas de très nombreuses techniques pour rajeunir une voix par ordinateur, après tout… Bref, voici les différences décortiquées en vidéo.