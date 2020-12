The Mandalorian : Bébé Yoda préfère qu’on l’appelle Grogu, insiste Jon Favreau

The Mandalorian a donné naissance à l’un des personnages les plus adorables de la galaxie Star Wars. Longtemps surnommé Bébé Yoda, l’Enfant préfère néanmoins qu’on l’appelle Grogu, insiste Jon Favreau.

Bien qu’aucun lien et qu’aucune référence à Yoda n’existe dans The Mandalorian, les fans ont immédiatement pensé au maître Jedi en découvrant l’Enfant. Le petit alien ressemble clairement à une version miniature de Yoda, et n’avait toujours pas de nom jusqu’à la saison 2. Le surnom a donc vite été choisi : Baby Yoda (ou Bébé Yoda en français).

Bébé Yoda préfère qu’on l’appelle Grogu – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Mais on sait depuis maintenant quelques épisodes que l’Enfant a bien un nom. Ahsoka Tano a en effet révélé à Din Djarin que son protégé s’appelle en fait Grogu. Cela n’empêchera néanmoins pas les fans d’oublier le premier surnom du petit alien.

Jon Favreau préfère Grogu à Yoda

Et le showrunner de The Mandalorian Jon Favreau n’a aucun problème avec ça. « Bébé Yoda » est même toujours populaire auprès de la production, avoue-t-il. Mais selon lui, l’Enfant préfère qu’on l’appelle par son vrai nom. « Tout le monde connaît Grogu sous le nom de Bébé Yoda. Ce qui, au passage, est tout à fait ok pour nous. Nous l’appelons toujours Bébé Yoda aussi, mais il préfère qu’on l’appelle Grogu, comme vous avez pu le remarquer dans la série. Il s’anime beaucoup quand vous dites son nom. », a expliqué Favreau dans l’émission Good Morning America.

Le showrunner a également révélé qu’il avait choisi le nom de Grogu depuis le tout début de la série. Mais pendant toute la première saison, Favreau a gardé cette information secrète. Et il a tenu à ce que l’adorable alien soit appelé l’Enfant, et non Bébé Yoda. L’année dernière, le PDG de Disney Bob Iger expliquait que le producteur de The Mandalorian lui tapait sur les doigts chaque fois qu’il employait le nom Bébé Yoda.

Grogu reviendra-t-il dans The Mandalorian saison 3 ?

Un an après le lancement de la série Star Wars sur Disney+, Grogu est devenu une véritable star auprès du public. La fan mania autour du personnage semble sans limites. Après la peluche animée d’Hasbro et les biscuits bleus mangés à 50 dollars la boîte, Bébé Yoda s’est récemment invité en réalité augmentée sur Google Search. Le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian laisse penser que le petit alien pourrait disparaître de la série. Mais on imagine déjà que ce départ sera de courte durée. Moff Gideon n’en a certainement pas fini avec le petit alien, et Din Djarin pourrait bien venir encore sauver ce dernier. La réponse dans la saison 3 de The Mandalorian, de retour en décembre prochain sur Disney+.

