The Mandalorian : Gina Carano revient sur ses propos polémiques et souhaitait ouvrir le débat

Gina Carano explique avoir voulu ouvrir le débat – Crédit : Lucasfilm

Déjà deux saisons pour The Mandalorian, série se déroulant dans l’univers Star Wars et diffusée sur Disney+. Parmi les personnages populaires, on trouvait Cara Dune, jouée par Gina Carano. Car désormais, l’actrice est évincée pour des propos polémiques sur les réseaux sociaux, faisant disparaître une héroïne qui ne sera pas remplacée selon le Hollywood Reporter. Cette dernière a été épinglée pour des propos jugés antisémites, et s’était illustrée dans le passé en dénonçant le port du masque, diffusant une fake news à propos des élections américaines qui auraient été truquées et critiquant le mouvement Black Lives Matter. Et aujourd’hui, Gina Carano décide de revenir sur ces affaires, expliquant qu’elle souhaitait uniquement ouvrir le débat.

Gina Carano voulait créer le débat, affirme-t-elle

Malgré une pétition demandant sa réintégration, Gina Carano ne reviendra plus chez Disney. L’actrice a été écartée suite à des propos polémiques : « les juifs ont été battus dans les rues par des voisins, des enfants. Les nazis n’y sont pour rien », par exemple.

Et comme l’explique l’actrice pour sa défense, le but de ces messages polémiques aurait été d’ouvrir le débat.

Quand j’ai posté ça, ce n’était pas fait pour être controversé. C’était quelque chose auquel j’ai pensé : « Alors, peut-être que nous devrions nous interroger, comment est-ce arrivé ? ». Car c’est important. Le message n’a jamais été en rapport avec les républicains ou les conservateurs. Cela n’a rien à voir. (..) Si vous passez vraiment en revue ce que je publie, je le fais car je veux que les gens réfléchissent.

– Gina Carano

Récemment, Gina Carano s’est également retournée contre Disney. L’actrice explique avoir été harcelée par la firme pour ses positions, précisant n’avoir aucun ressentiment contre ses collègues comme Pedro Pascal, qui incarne le Mando. Gina Carano a également pris la parole dans le podcast de Ben Shapiro, expliquant que « mes actions envers les autres êtres humains parlent d’elles-mêmes. Je ne suis pas un être humain parfait. J’ai tellement à apprendre. Je vais faire des erreurs. Je veux juste que les gens réfléchissent. Car ils se jettent sur moi mais me connaissent-ils vraiment ? ».

Pas sûr que cette défense passe vraiment, les fans de Star Wars étant vraiment remontés contre Gina Carano, qui avait rapidement supprimé les publications incriminées.

Source : Wegotthiscovered