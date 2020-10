The Mandalorian : la peluche animée de Baby Yoda est disponible en précommande

Le jouet animatronique de Baby Yoda créé par Hasbro – Crédit : Disney

À la veille de la sortie de la deuxième saison de The Mandalorian sur Disney+, les fans peuvent précommander une peluche de Baby Yoda aussi mignonne que le véritable The Child de la série. Ce jouet animatronique est développé par Hasbro. Nous vous l’avions déjà présenté au mois de février en vous annonçant qu’il sortirait en automne. Il est désormais disponible en précommande sur le Disney Store aux États-Unis au prix de 79,99 $. Sa date de sortie est prévue pour le 23 novembre prochain.

Cette adorable réplique de Baby Yoda est fournie avec son collier et un sac 3 en 1

En plus de la réplique adorable de The Child, la boîte contient un collier avec le pendentif en forme de crâne de Mythosaur qui est le symbole des Mandaloriens. Un sac 3 en 1 comme celui que porte le protagoniste Din Djarin dans la série Disney+ est également inclus. Il peut d’ailleurs être converti en sac de couchage pour faire dormir Baby Yoda. D’ailleurs, Din Djarin sera de retour sur Tatooine avec The Child à ses côtés dans la nouvelle saison.

La boîte de la peluche animée de Baby Yoda – Crédit : Disney

Le jouet de The Child peut faire plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements

L’une des fonctionnalités phares du jouet animatronique de Hasbro est sa capacité à utiliser la Force. En tapotant trois fois le dessus de sa tête, The Child fait appel à la Force. Il lève les bras en l’air, ferme les yeux et soupire comme il le fait dans la série. Baby Yoda est ensuite tellement fatigué qu’il s’endort. Au total, la peluche animée est capable de produire plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements. Sa tête peut bouger de haut en bas lorsqu’il fait des petits bruits mignons. Les oreilles sont aussi animées et peuvent s’incliner d’avant en arrière. Ses yeux s’ouvrent et se ferment en fonction des mouvements.

The Child s’endort après avoir fait appel à la Force – Crédit : Disney

La peluche animatronique de Hasbro est loin d’être le dernier produit dérivé de The Mandalorian, et surtout de Baby Yoda qui est devenu une icône de la pop culture. Bien que Disney l’affiche pour les enfants, il ne fait aucun doute que de nombreux fans adultes de The Mandalorian aimeraient l’ajouter à leur collection. Enfin, Hasbro n’est pas le seul fabriquant de jouer à célébrer l’arrivée de la deuxième saison de The Mandalorian avec une création inspirée de The Child. En effet, LEGO a récemment présenté un Baby Yoda en taille réelle à bord de sa capsule de vol stationnaire. Créé à partir de plus de 14 000 petites briques colorées, il n’est cependant pas à vendre.

Source : Screen Rant