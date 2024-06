The Walking Dead Daryl Dixon : voici la date de sortie de la saison 2, ça se rapproche

La sortie de la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon approche à grands pas. Le second acte fera notamment la part belle à Carol d’où l’ajout du sous-titre “The Book of Carol”. Il débutera sa diffusion en septembre prochain.

Une sacrée longévité. Les fans de la franchise The Walking Dead ont encore de quoi manger, 14 ans après les grands débuts de la série. Si l’intrigue principale s’est refermée en 2022, plusieurs spin-offs ont vu le jour depuis. Comme The Walking Dead : Daryl Dixon. Dans cette série, le personnage emblématique se retrouve dans une France décimée où il reste seulement une poignée de survivants. Une saison 2 a rapidement été confirmée et celle-ci va bientôt s’inviter sur nos écrans.

AMC a fixé une date de sortie pour la suite du programme. La saison 2 débutera sa diffusion le 29 septembre sur AMC et sur AMC+. On ignore toutefois encore à quelle date les épisodes seront disponibles en France. Ils devraient être diffusés par Paramount+ qui s’était chargé de dévoiler la première saison. Les fans les plus pressés pourront utiliser un VPN pour accéder à AMC depuis la France.

The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book Of Carol sortira en septembre

Le titre de la saison 2 est agrémenté d’un sous-titre sans équivoque : The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol. Vous l’aurez deviné, Carol Peletier aura donc un temps d’écran conséquent dans cette seconde salve d’épisodes. Elle se mettra notamment en quête de Daryl. A la fin de la saison 1, une scène montrait Carol en train de pourchasser un homme qui conduisait l’ancienne moto de Dixon. Un indice qui devrait la mettre sur sa piste.

De son côté, Daryl a décidé de rester en France avec ses nouveaux alliés. Les deux arcs narratifs vont forcément finir par converger mais on ignore si les retrouvailles auront lieu dans ce second acte. Pour rappel, une troisième saison du spin-off a d’ores et déjà été confirmée. “Cette équipe de scénaristes a fait un travail incroyable pour amener ces deux personnages emblématiques dans un monde entièrement nouveau pour eux, et j’adore les découvertes”, se félicite l’actrice Melissa McBride.

En attendant la sortie, vous pouvez déjà visionner cette scène de la saison 2 dans laquelle Carol prend les armes pour retrouver son compagnon.