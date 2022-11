The Walking Dead : la scène de fin a été supprimée et modifiée au dernier moment, voici l’originale

Rick Grimes (Andrew Lincoln) © AMC

AVERTISSEMENT : ce qui suit contient des spoilers majeurs pour l’ultime épisode de la série The Walking Dead, saison 11, épisode 24.

La finale de la série The Walking Dead s’est terminée avec un saut d’un an dans le futur et une scène qui aura fait bondir les téléspectateurs : les retours de Rick (Andrew Lincoln) et de Michonne (Danai Gurira). Le dernier plan montre les enfants de Rick et Michonne, Judith Grimes (Cailey Fleming) et leur jeune frère Rick Grimes Jr. (Antony Azor), tournés vers l’avenir. Mais l’épisode devait se dérouler tout autrement et la fin alternative vient d’être divulguée.

La fin de la série The Walking Dead devait être différente

Comme révélé par nos confrères d’Insider, voici ce que la fin alternative de The Walking Dead aurait dû être. Après le départ de Daryl, la série aurait dû nous amener à Freedom Parkway, à l’extérieur d’Atlanta, où le cliché emblématique de Rick a été capturé. La série devait faire un gros plan sur une camionnette « modifiée à l’éthanol », avec une jeune femme et un homme sur les sièges avant : RJ et Judith adultes.

D’autres versions adultes des enfants sont à l’arrière, Coco, Gracie, etc., tous cherchant à escorter les survivants dans leurs communautés et poursuivre l’héritage de leurs parents. Alors que RJ parle à la radio, il termine par « Si vous pouvez m’entendre, répondez. C’est Rick Grimes ». Un survivant aurait dû répondre « Bonjour… ? » à la radio, avant que la série ne s’arrête.

Une personne connaissant la fin supprimée a déclaré à Insider que cette fin initiale « correspondait émotionnellement » à ce que voulaient les réalisateurs, mais était en contradiction avec la « construction du monde » de l’univers The Walking Dead d’AMC en expansion, avec trois nouvelles émissions dérivées en 2023. Selon un autre informateur, cela n’aurait eu aucun sens pour les réalisateurs de mettre fin à la série sur de nouvelles versions de personnages que nous ne connaissons pas vraiment.

À nos confrères de Decider, dans une interview distincte donc, la showrunner de la série Angela Kang a également évoqué la fin alternative de la série. Elle explique que « cela n’avait pas marché » en regardant l’épisode en post-production, et qu’AMC lui avait demandé de retourner la scène.

