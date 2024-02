The Walking Dead The Ones Who Live : ce moment choquant de l’épisode 1 a mis des années à arriver

Andrew Lincoln, qui incarne Rick, a mis des années pour qu’un moment choquant de l’épisode 1 de The Walking Dead : The Ones Who Live ait lieu. Il s’agit d’une scène emblématique du comics.

Dans l’épisode 1, Rick prend une décision radicale inspirée des comics

Andrew Lincoln, qui incarne Rick, a lourdement insisté pour que ce moment choquant ait lieu

L’acteur a mis des années pour que ce moment ait lieu

The Walking Dead : The Ones Who Live a diffusé son premier épisode. Du moins aux États-Unis puisqu’en France, la série arrive dans un mois sur Paramount+. Dans l’épisode 1 du spin-off centré sur Rick et Michonne, le shérif prend une décision radicale. Andrew Lincoln, qui incarne le personnage, explique avoir insisté pour l’inclure.

À lire > Teaser épique pour l’épisode 2 de The Walking Dead : The Ones Who Live

Andrew Lincoln a insisté pour que ce moment ait lieu

Attention, les lignes à suivre révèlent un moment important de l’épisode 1 de The Walking Dead : The Ones Who Live !

Dans le premier épisode de The Walking Dead : The Ones Who Live, Rick échappe à la CRM en se coupant la main pour se libérer. Une décision radicale de la part du shérif mais qui n’a rien d’inédite puisque dans le comics, le Gouverneur s’occupe de lui ôter. Si jusqu’à présent, la série s’est refusée à le faire, The Walking Dead : The Ones Who Live saute le pas et c’est Andrew Lincoln qui a insisté.

Lors d’une interview, l’acteur explique qu’il a “intimidé tout le monde pour que ce soit fait”. Andrew Lincoln déclare que beaucoup de discussions ont eu lieu avec AMC mais que sa réflexion a été la suivante : “C’est le moment de faire ce que le comics a fait et de lui rendre hommage. Cela fait des années que je tente de [couper la main de Rick], et tout le monde refusait”.

Rick a tout fait “pour retrouver sa bien-aimée Michonne”

Comme expliqué précédemment, c’est le Gouverneur qui coupe la main de Rick lorsque le shérif refuse de lui indiquer où se trouvent les survivants. Ici, il s’agit d’une démarche tout autre. Le personnage ne subit pas de punition, il est désespéré et prêt à se libérer coûte que coûte de la CRM pour retrouver Michonne. Rentrer chez lui, tout simplement, alors que nos héros sont séparés. Daryl et Carol se trouvent en France tandis que Negan et Maggie sont à Manhattan.

Andrew Lincoln l’explique très bien lui-même : “C’est un homme qui ferait tout pour revenir. Alors quel est l’acte ou le geste le plus puissant qu’il ferait pour retrouver sa bien-aimée Michonne ?”. Pour l’acteur, il est important que les spectateurs se demandent pourquoi Rick n’est jamais revenu. Son emprisonnement en est l’explication.