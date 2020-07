The Walking Dead : le Gouverneur aurait pu être introduit dès la saison 2

Le Gouverneur, de son vrai nom Philip Blake, apparaît pour la première fois dans The Walking Dead lors de la saison 3. Pourtant, une scène de la saison 2 qui a été abandonnée, aurait dû teaser l’arrivée prochaine du leader de Woodbury.

Crédit : AMC

Cette séquence était liée au gang des Vatos, qui attaque le groupe de Rick, kidnappe Glenn et vole quelques armes dans la saison 1. Cette bande est en fait composée d’anciens employés d’une maison de retraite, qui tentent de protéger les pensionnaires encore vivants. Lorsque Rick et ses amis découvrent leur situation, ils décident de leur faire cadeau de quelques armes et le conflit entre les deux groupes prend fin.

Le Gouverneur aurait éliminé le gang des Vatos

C’est la dernière fois que les Vatos sont apparus à l’écran. Mais les showrunners de The Walking Dead avaient initialement prévu de les impliquer dans une scène du début de la saison 2. Dans cet épisode, Rick et sa bande venaient trouver refuge chez les Vatos. À leur arrivée, les survivants découvrent que le « gang » de la maison de retraite a cependant été massacré, non pas par des zombies, mais bien par d’autres humains armés.

Selon les fans, et tout simplement la logique de la série, le meurtre des Vatos ne pouvait être que l’œuvre du Gouverneur. Leur refuge se trouvait à proximité de Woodbury, et le futur vilain sanguinaire est le seul leader connu dans cette région, capable de perpétrer un tel acte. Comme il a tenté de le faire avec la bande de Rick, le Gouverneur avait en outre l’habitude de s’en prendre à d’autres groupes de survivants pour les dépouiller de leurs armes, et au passage les éliminer.

Mais la production n’a finalement pas conservé cette scène, et on ne saura donc jamais ce qu’il est arrivé aux Vatos. Quant au gouverneur, on ne découvrira son existence qu’une saison plus tard. Pourtant, les fans de The Walking Dead n’auraient sans doute pas été contre un peu plus de rebondissements dans la saison 2, dont l’intrigue se déroulant exclusivement à la ferme d’Herschel manquait parfois un peu de piment.

