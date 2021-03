The Walking Dead : Le retour de Maggie cache une tragédie et la venue d’une menace nouvelle

Maggie revient dans The Walking Dead – Crédit : AMC

The Walking Dead va s’achever avec une onzième saison, alors que la dixième a droit à ses épisodes additionnels. De quoi étoffer une mythologie déjà riche, poursuivie par d’autres séries dérivées et un long-métrage sur Rick Grimes à venir. Et pour ces épisodes additionnels, The Walking Dead met l’accent sur Negan et sa relation avec Lucille, ex-compagne décédée, mais aussi Maggie. Le premier épisode a déjà été diffusé, répondant au doux nom de Home Sweet Home et disponible sur OCS en VOSTFR : l’occasion d’en savoir plus sur cette dernière, les années d’errance de la survivante. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son retour est placé sous le signe de la tragédie avec une nouvelle menace, les Reapers.

Maggie fait désormais face à une nouvelle menace inédite

Les Reapers ne sont pas des personnes tendres – Crédit : AMC

The Walking Dead se dirige doucement vers sa saison 11, alors qu’on sait déjà qui parle à Eugene par la radio. En attendant, la dixième propose des épisodes supplémentaires en commençant par se concentrer sur le parcours de Maggie. Attention, spoilers ci-dessous !

On apprend dans Home Sweet Home où était Maggie pendant 7 ans. La jeune femme est venue en aide à beaucoup de gens avec Hershel et Georgie pour établir une nouvelle communauté. Mais Maggie reconnaît que la présence de Negan auprès des survivants, qui a assassiné son compagnon Glenn, l’a poussée à s’éloigner des survivants.

Après avoir perdu le contact avec Georgie il y a deux ans, Maggie se retrouve dans un village près de Knoxville, dans le Tennessee. Et c’est là que les événements tournent au drame. Car la ville tombe sous les assauts et Maggie doit faire à une nouvelle menace : les Reapers. Le groupe, ultra violent, tend une embuscade à cette dernière et son groupe, faisant plusieurs morts.

Cette tragédie explique le retour de Maggie, alors que l’un des Reapers explique que la jeune femme a été « marquée » par le Pape. S’agit-il d’un culte, d’une secte ? Qui est le Pape ? Une chose est sûre : ces ennemis exclusifs à la série sont impitoyables, et préfèrent se donner la mort qu’offrir la moindre information aux survivants…

Source : Wegotthiscovered