The Walking Dead : qui parle par radio avec Eugene ? Réponse dans la saison 11 (et ici dès maintenant)

Ici dans Boardwalk Empire, Margot Bingham rejoint The Walking Dead – Crédit : HBO

Alors que la saison 10 attend son final, repoussée face à la pandémie de Covid-19, la prochaine livre déjà de premières informations. Dernièrement, c’est un bond dans le temps de 25 ans qui a été évoqué, tandis que Daryl et Carol devrait reprendre le lead de The Walking Dead après la « disparition » de Rick Grimes. Et aujourd’hui, c’est un premier nom qui est annoncé à la distribution de la saison 11. Et il s’agit du personnage communiquant avec Eugene, à la radio, dans The Walking Dead.

Margot Bingham rejoint la distribution dans le rôle de Stephanie

Connue pour son apparition dans la série Boardwalk Empire de Martin Scorsese, Margot Bingham rejoint la saison 11 de The Walking Dead. L’actrice incarnera Stephanie, dont les spectateurs ont déjà pu entendre la voix dans plusieurs épisodes depuis la saison 9. C’est avec Eugene que la jeune femme communique par radio, alors qu’un lien étroit naît entre eux, en échangeant des histoires sur leur enfance, leur amour de la musique et des comètes. Puis, dans l’épisode « Morning Star« , les spectateurs ont ainsi appris que Stephanie et sa communauté se trouvent à proximité de Charleston.



A la fin de la saison 10, Eugene, Ezekiel et Yumiko se mettent en chemin pour aller à la rencontre de Stephanie. Sur leur chemin, les survivants croisent le chemin de Princess, incarnée par Paola Lázaro. Une femme excentrique, solitaire, souffrant de folie et déguisant les Marcheurs comme dans un spectacle, armée de son fusil-mitraillette. Un personnage qui sera, comme Stephanie, creusé dans la saison 11, et déjà présente dans les comics.

Quelle trajectoire pour Stephanie ?

The Walking Dead entame déjà une 11ème saison – Credit: Gene Page/AMC

Stephanie n’est pas complètement inconnue pour les fans de The Walking Dead qui s’intéressent aux comics. La jeune femme y apparaît, et la série a toujours pris la liberté d’offrir des trajectoires différentes, dans certains cas, avec la version papier. Reste donc à savoir si la production de The Walking Dead reprendra le fil rouge du comics autour de l’intrigue entre Stephanie et Eugene. Kirkman, créateur de l’univers, n’a jamais caché souhaiter que la série s’émancipe de son modèle et se prolonge au-delà.

Quant au reste de la série, des films sont évoqués depuis un moment par AMC. Rick Grimes, « disparu » depuis la saison 9, y signera son retour. Héros emblématique de la série, Andrew Lincoln avait décidé de quitter The Waling Dead après plusieurs saisons. Un acteur si important au casting que ce dernier avait milité pour que l’un des personnages de la saison 3 ne meurt pas prématurément.

Source : Sciencefiction