The Walking Dead : Ce qu’il faut savoir de la relation entre Negan et Lucille

Lucille et Negan, un grand amour – Crédit : AMC

The Walking Dead va livrer les six derniers épisodes sa saison 10, diffusée une semaine en avance, avant la 11ème et dernière qui clôturera la série. Sans oublier les productions dérivées comme le long-métrage à propos de Rick Grimes, qui se dévoile progressivement. Et alors que les épisodes bonus présenteront Lucille, la femme de Negan, retour sur ce qu’il faut savoir de la relation entre les âmes sœurs.

10/ Negan et Lucille ont vécu en Virginie

Contrairement à beaucoup de personnages qui ont voyagé depuis la première saison de The Walking Dead, le couple vivait déjà en Virginie et a donc peu bougé. Rappelons que le Sanctuaire et Alexandria, considérés comme des zones sécurisées, se trouvent là-bas.

9/ Negan était… professeur de gym au collège

Et oui. Negan, réputé pour être très violent malgré sa récente rédemption, était professeur de gym dans un collège. Mais pas comme les autres puisque l’homme était déjà mauvais, n’hésitant pas à se montrer insultant avec ses élèves. Negan, un peu lunaire, explique s’adresser à eux de cette façon pour être… respecté, le « professeur cool ».

8/ Negan a eu une relation extraconjugale

Lucille, incarnée par la femme de Jeffrey Dean Morgan jouant lui-même Negan, a été trompée par son mari. On ne sait pas pendant combien de temps et qui était la femme en question. Lucille était parfaitement au courant et Negan a tout stoppé quand sa compagne a reçu son diagnostic d’un cancer.

7/ Lucille avait un cancer du pancréas, l’un des plus foudroyants

On sait que la femme de Negan est décédée d’un cancer, et plus précisément celui du pancréas. L’un des plus foudroyants. Negan confiera dans la série qu’à la mort de Lucille, une partie de lui s’est envolée.

6/ Negan a tenté d’être un meilleur époux

On sait que Negan n’a pas toujours été bon avec ses élèves et a trompé Lucille. Mais à l’annonce de son cancer, l’homme a tenté d’être un meilleur époux, malheureusement trop tard. Il arrête sa relation adultère, s’assure que Lucille soit présente à ses rendez-vous médicaux, va chercher ses médicaments, lui témoigne beaucoup d’affection…

5/ Pendant sa chimiothérapie, Lucille portait des perruques colorées

Negan a voulu être quelqu’un de bien – Crédit : AMC

Lucille doit subir une chimiothérapie violente pour soigner son cancer, faisant chuter ses cheveux. Pour s’amuser, elle porte alors des perruques colorées qu’elle peut changer à sa guise. The Walking Dead va conserver cet éléments, selon les premières images du final de la saison 10.

4/ Negan ne voulait pas s’habituer aux zombies

Lucille était encore vivante quand les zombies débarquent, alors que l’armée n’aurait rien pu faire. Cette dernière entend l’une des créatures alors qu’elle est enfermée à la maison avec Negan. Son compagnon lui répond alors que ça ne le dérange pas mais qu’il craint de s’y habituer.

3/ Lucille n’est pas morte à cause du virus zombie

Lucille est bien morte de son cancer du pancréas, et non du virus zombie qui frappe l’univers de The Walking Dead. Malgré les efforts de Negan et des médecins, la femme a succombé dans un lit d’hôpital. Reste à savoir si la série prendra cette voie.

2/ Negan n’a pas eu le courage de l’enterrer lui-même

Aussi impitoyable que soit Negan, il n’aura pas eu, dans un premier temps, le courage d’enterrer lui-même Lucille. Dans les comics, l’homme demande à un autre survivant de lui offrir un enterrement. Mais Negan revient finalement pour le faire lui-même malgré sa peine.

1/ Lucille est nommée en hommage à Lucille

Une batte de base-ball bien connue des fans – Crédit : AMC

Negan fracasse les zombies et survivants avec sa batte, surnommée Lucille. Un nom hommage à sa femme décédée mais ça, il y a fort à parier que vous le sachiez déjà !

Source : ScreenRant