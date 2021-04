The Walking Dead : AMC révèle la date de sortie de la saison 11 et promet encore plus de zombies

The Walking Dead conclura sa saison 10 aujourd’hui avec l’épisode anthologique consacré à Negan. Hier, la chaîne AMC a révélé la date de sortie de la prochaine et ultime saison.

Alors que l’épisode final de la saison 10 s’est fait attendre pendant de longs mois à cause la crise sanitaire, The Walking Dead revient en force en 2021. L’année a débuté avec la diffusion de six épisodes anthologiques. Et après une pause de courte durée, la série reviendra pour une ultime saison.

Negan et Daryl bientôt de retour dans la saison 11 – Crédit : AMC

Dans un teaser diffusé hier soir, la chaîne AMC a dévoilé la date de lancement de la saison 11. Le premier épisode sera diffusé le 22 août 2021. Cette saison finale en comprendra un total de 24, soit 8 de plus que le nombre habituel. De quoi laisser le temps aux fans de faire leurs adieux à l’une des plus longues franchises du petit écran.

A New World Order. The final season begins on August 22nd. pic.twitter.com/oFpngZBaFr — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 5, 2021

Une saison finale avec plus de zombies

La saison 11 de The Walking Dead se terminera donc en 2022. Les équipes tournent en ce moment les épisodes. La showrunner Angela Kang promet une saison avec encore « plus de zombies, des tonnes d’action, des histoires intrigantes et des endroits encore jamais vus ». De son côté, l’actrice Lauren Cohan (Maggie) a confié que les épisodes reflèteront certains aspects de la crise pandémique. Selon elle, les scénaristes se sont notamment inspirés de sujets tels que le complotisme et les mouvements anti-masque.

La saison 11 de The Walking Dead sera suivie en 2023 d’un nouveau spin-off dont les héros seront Daryl et Carol, personnages présents depuis le début de la série. Une trilogie de films centrés sur le disparu Rick Grimes est également en préparation. Leur date de sortie est néanmoins toujours inconnue.

En attendant, les fans découvriront aujourd’hui le dernier épisode anthologique de la saison 10 intitulé Here’s Negan. Celui-ci reviendra sur le passé du méchant le plus populaire de la saga. On y rencontrera notamment sa femme Lucile, interprétée par Hilarie Burton, l’épouse de l’acteur Jeffrey Dean Morgan. Après une pause hivernale, la série Fear The Walking Dead sera également de retour la semaine prochaine.

Source : CBR