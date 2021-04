The Walking Dead : Negan a été la première victime de Lucille

The Walking Dead nous a révélé de nouvelles informations sur le passé de Negan. Et notamment la première victime de Lucille et son véritable nom de famille !

Les origines de Lucille révélées dans un épisode additionnel – Crédit : AMC

Dix saisons que The Walking Dead est diffusé sur AMC, alors que la onzième promet encore plus de zombies. Si cette dernière s’inspirera de la pandémie de COVID-19, les spectateurs découvrent, pour l’instant, les épisodes additionnels de la dixième saison. L’un d’eux concerne Negan, méchant introduit dans la saison 7, connu pour dégommer ses ennemis avec sa batte appelée Lucille. Cette arme, nommée en l’honneur de son ex-femme, a une longue liste de victimes. Et la première ? Negan lui-même, nous apprend le dernier épisode de The Walking Dead.

Negan était la première victime de Lucille

Attention, cet article abordant l’épisode 10×22 « Voici Negan » contient des spoilers

Crédit : AMC

Le dernier épisode de The Walking Dead s’intéresse au passé de Negan. On y découvre l’homme et une plongée dans son passé avec les origines de sa batte, Lucille. On apprend que l’arme est nommée en hommage à sa femme, décédée d’un cancer. Le couple était coincé chez lui au début de la pandémie zombie que l’armée n’aurait pu stopper. Si Negan a pu conserver les médicaments de la chimiothérapie, un accident a affecté le congélateur où se trouvait le traitement. Negan a alors décidé de sortir pour chercher du matériel médical pour soigner Lucille. Après six semaines, Negan trouve un camp de médecins itinérants et tente de les voler avec un pistolet vide.

Tandis que Negan, épuisé, tient en joue un médecin, une femme le frappe à la tête avec une batte de base-ball. A son réveil, l’homme réalise que le groupe l’a soigné, lui donnant de la nourriture. Avant son départ, la femme qui l’a assommé, Laura, lui offre la batte de base-ball… maintenant nommée Lucille. Une situation ironique : la première victime de l’arme de Negan était Negan lui-même.

Et le véritable nom de Negan est…

Cet épisode a également été l’occasion de connaître un détail à propos de Negan : son nom de famille. Dans un plan, les spectateurs ont aperçu sa boîte aux lettres avec l’inscription Smith. Negan Smith, donc !

Pas très original direz-vous mais ce nom permet d’un peu plus humaniser Negan. Si le comics n’a jamais révélé cette information, elle était déjà l’objet d’une blague de son auteur, Robert Kirkman. Lors d’une convention en 2018, un fan lui avait demandé le nom de Negan. Robert Kirkman avait alors répondu le premier nom lui passant à l’esprit : Smith. L’adaptation télévisée aura pris l’auteur au pied de la lettre !

Crédit : CBR