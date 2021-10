The Walking Dead : Negan ne regrette pas d’avoir tué Glenn et Abraham

Vous pensiez que Negan regrette d’avoir tué Glenn et Abraham ? La saison 11 de The Walking Dead nous prouve que ce n’est pas le cas.

Negan ne regrette pas son geste, au contraire – Crédit : AMC

The Walking Dead tire sa révérence avec la 11ème saison. Fort heureusement pour les fans, la série n’a pas dit son dernier mot. AMC développe plusieurs projets tandis que The World Beyond nous montre (enfin) les actions de la CRM. Mais une question demeure alors que la virginité d’Eugène a bien été confirmée. Negan a-t-il des regrets alors que l’homme répandait autrefois le mal ? The Walking Dead présentait un personnage violent, massacrant Glenn et Abraham avec sa batte, Lucille. Comme nous l’apprend la saison 11, Negan dévoile l’un de ses regrets pendant l’attaque de l’avant-poste satellite dans la saison 6, déclenchant une guerre totale avec Rick Grimes.

Attention, les lignes à suivre révèlent des éléments de l’intrigue de The Walking Dead. Ne poursuivez pas la lecture si vous n’êtes pas à jour.

Une vengeance pour un peuple massacré

Negan n’a pas épargné Glenn – Crédit : AMC

La showrunneuse Angela Kang s’est exprimée sur les événements de la saison 11. L’occasion de revenir sur le plus grand regret de Negan. Dans l’épisode 12 de la saison 6, Rick Grimes lance une attaque préventive contre l’avant-poste satellite. En guise de représailles, Negan massacre Abraham et Gleen (devant les yeux de Maggie).

Depuis, beaucoup d’événements se sont déroulés. Negan collabore avec Maggie pour sauver Alexandria mais la tension reste vive entre eux. L’homme lui explique notamment se « souvenir quand ma maison a été envahie et mon peuple tué ». Maggie rétorque alors que ce dernier a assassiné des gens qui avaient des familles, réponse de Negan : « Et toi, tu l’as fait devant leurs familles ».

Et Negan annonce alors à Maggie qu’il regrette de ne pas avoir tué chacun des membres du groupe de Rick Grimes. Une confidence commentée par Angela Kang.

Negan évoque l’attaque de la station anéantissant tout son groupe. Nous savions qu’ils faisaient de mauvaises choses et du mal aux gens mais en même temps, pour nos personnages, ce qui est intéressant, c’est qu’ils s’agissaient de personnes sans nom ou visage qu’on peut tuer. Du point de vue de Negan, ces gens voulaient vivre leur vie. Ils avaient des familles, il y a la petite Gracie. Une fois que vous commencez à regarder ça et que vous changez de point de vue, ça change les perspectives. Ce sont toujours des êtres humains assassinés dans cette histoire. – Angela Kang

Mais Negan regrette-t-il d’avoir tué Abraham et Glenn ? Pour Angela Kang, ce n’est pas le cas. « Je ne pense pas, il estime que c’était un bon mouvement stratégique » explique la showrunneuse de The Walking Dead.

Source : ComicBook