The Walking Dead : Norman Reedus compare le final de la saison 10 à Games Of Thrones

L’épisode final de la saison 10 de The Wallking Dead a été repoussé à cause de la crise sanitaire. Les fans s’impatientent, mais leur attente devrait être récompensée. Norman Reedus, qui incarne Daryl dans la série, compare l’épilogue à Games Of Thrones.

L’acteur mythique de The Walking Dead a fait quelques confidences au sujet du final tant attendu de la saison 10. Dans une interview accordée au site Entertainment Weekly, Norman Reedus a comparé l’épisode à la série Games Of Thrones.

Crédit : AMC

« Ça va être une bataille épique. C’est comme une super bataille Game Of Thrones. », déclare l’acteur. Et la comparaison ne semble pas si exagérée, si on se fie aux commentaires de Reedus au sujet du tournage : « Il y avait d’immenses scènes de bataille jusqu’aux petites heures du matin, et cela a l’air si énorme sur une échelle de l’épique. Ces scènes de bataille vont être légendaires. ». ajoute-t-il.

Pour réaliser ces séquences dignes du show culte de HBO, les équipes de The Walking Dead ont travaillé dur, et les acteurs semblent avoir vécu un tournage tout aussi épique. « On a vraiment poussé l’équipe et poussé les acteurs sur celui-là. Tout le monde a vraiment dû aller chercher au plus profond parce que … vous parlez d’épisodes épuisants ! », raconte Norman Reedus. L’acteur ajoute cependant que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode 16.

L’épisode final de The Walking Dead teasé par toute l’équipe

Reedus n’est pas le premier à teaser les fans de The Walking Dead sur ce grand final de la saison 10. Il y a quelques semaines, la productrice Denise Ruth annonçait que tous les personnages ne sortiraient pas vivants de l’affrontement entre les survivants et les Chuchoteurs. Peu de temps après, l’acteur Jeffrey Dean Morgan (Negan) promettait un épisode « massif », comparable à « un film The Walking Dead ».

La mauvaise nouvelle est que l’on ne sait toujours pas quand l’épilogue va sortir. La Californie a annoncé récemment la réouverture prochaine des studios de production. Espérons que les équipes d’AMC pourront donc bientôt se remettre au travail et nous dévoiler cet épisode 10. À moins que la chaîne ne choisisse de réserver sa diffusion pour la rentrée, juste avant le lancement du spin-off The Walking Dead : World Beyond .

Source : Entertainment Weekly