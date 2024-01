The Walking Dead : The Ones Who Live a le plus gros budget de toutes les séries, un record battu

AMC a mis le paquet pour faire plaisir aux fans de The Walking Dead ! Le spin-off The Ones Who Live a droit à un budget conséquent, le plus gros de toute la franchise. Il s’agit d’un nouveau record.

© AMC

TL;DR Le budget de la saison 1 de The Walking Dead : The Ones Who Live est de 82 millions de dollars

Chacun des 6 épisodes de la série a coûté 13,7 millions de dollars

Il s’agit d’un record en termes de budget pour la franchise The Walking Dead

The Walking Dead : The Ones Who Live approche et les fans n’ont qu’une hâte, retrouver Rick Grimes et Michonne. Les premières images dévoilées par la bande-annonce donnent l’eau à la bouche, la série promet du grand spectacle ! Notamment lorsque l’on sait qu’il s’agit du plus gros budget de toute la franchise.

À lire > Les infos essentielles sur The Walking Dead : The Ones Who Live, la série tant attendue

13,7 millions de dollars par épisode, un record pour la franchise

Selon un rapport du New Jersey Economic Development Authority, AMC a mis le paquet pour The Walking Dead : The Ones Who Live. D’après les documents officiels, la chaîne a investi pas moins de 82 millions de dollars dans cette première saison. Sur 6 épisodes, cela veut dire que chacun a coûté 13,7 millions de dollars. Record battu pour la franchise puisque le précédent détenteur était The Walking Dead : Dead City avec 12 millions de dollars par épisode. À titre de comparaison, c’était 3 millions de dollars par épisode pour la première saison de The Walking Dead.

Il faut toutefois tempérer puisque si ces 13,7 millions de dollars par épisode impressionnent, il y a des séries qui investissent bien plus. Par exemple, Stranger Things et Les Anneaux de Pouvoir coûtent respectivement 30 et 58 millions de dollars par épisode. On imagine que dans le cas de The Walking Dead : The Ones Who Live, une grosse partie va dans la communication et le salaire des stars, Andrew Lincoln (Rick Grimes) et Danai Gurira (Michonne).

The Walking Dead se poursuit avec plusieurs spin-offs

La série principale étant terminée, même si une nouvelle saison n’est pas impossible, AMC se concentre désormais sur les spin-offs. The Walking Dead : Daryl Dixon a été un beau succès et une seconde saison appelée The Book of Carol a dévoilé sa bande-annonce. Ce nouveau chapitre est très attendu par les fans puisque The Walking Dead : The Ones Who Live signe le retour de Rick Grimes, le “héros” de la série principale que les autres survivants pensent morts.

En réalité, le shérif a été sauvé et cela fait maintenant plusieurs années que les fans ne savent pas ce qu’il est devenu. Jusqu’à présent, AMC avait prévu un retour sous forme de films mais le format série a finalement été choisi. Rendez-vous le 24 février 2024 pour découvrir The Walking Dead : The Ones Who Live.