The Walking Dead The Ones Who Live est la meilleure série de la franchise pour les fans

The Walking Dead : The Ones Who Live est la meilleure série de toute la franchise selon les spectateurs. Du moins si l’on en croit les excellentes notes de la communauté sur Rotten Tomatoes.

© AMC

The Walking Dead : The Ones Who Live est la meilleure série de la franchise sur Rotten Tomatoes avec 95%

The Walking Dead : World Beyond est dernier avec 35%

The Walking Dead : The Ones Who Live a débuté sa diffusion même si malheureusement, les spectateurs français attendront un mois avant que la série ne soit disponible sur Paramount+. En attendant, les premières notes tombent et sur Rotten Tomatoes, ce spin-off s’impose comme le mieux noté de toute la franchise.

Un score de 95% auprès des fans de The Walking Dead

The Ones Who Live arrive même à faire mieux que The Walking Dead, la série principale qui s’est terminée lors d’une saison 11 poignante. Sur Rotten Tomatoes, le spin-off s’impose avec une note de 95% auprès des spectateurs. La série principale a un score de 78%. Viennent ensuite Dead City avec 77%, Tales of the Walking Dead avec 74% et Daryl Dixon, dont la saison 3 a été confirmée, avec une note de 67%.

On trouve ensuite Fear The Walking Dead avec 58%, à peine au-dessus de la moyenne. Le dernier du classement est World Beyond avec son maigre 35%. Pour y voir plus clair, voici le top sous forme de liste :

The Walking Dead The Ones Who Live : 95% The Walking Dead : 78% The Walking Dead Dead City : 77% Tales of the Walking Dead : 74% The Walking Dead Daryl Dixon : 67% Fear the Walking Dead : 58% The Walking Dead World Beyond : 35%

Vous l’aurez compris, les fans sont bien plus convaincus par The Ones Who Live. Il faut toutefois tempérer puisqu’un seul épisode a été diffusé, le second arrive ce week-end alors qu’un teaser épique a été partagé. Le spin-off profite aussi de la hype des fans puisqu’il signe le retour de Rick qui a pris une décision radicale dans une scène qui a mis plusieurs années à arriver. Attendons que la saison 1 soit entièrement diffusée avant d’actualiser ce classement.

De belles retrouvailles entre Rick et Michonne

Comme expliqué précédemment, The Walking Dead : The Ones Who Live cartonne principalement car Rick est de retour. Le shérif va retrouver Michonne, son grand amour, dans un monde post-apocalyptique où plus rien n’a de sens. Autant dire que ces retrouvailles entre les amoureux sont très attendues. D’autant plus qu’il a fallu des années pour que cette rencontre ait lieu comme l’a expliqué Andrew Lincoln qui incarne Rick.