The Witcher 3 : la version next-gen débarque sur PS5 et Xbox Series X/S le 14 décembre

CD Projekt RED a confirmé que la version next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt arrive sur PS5 et Xbox Series X/S le 14 décembre. Au programme : le ray tracing, des temps de chargement plus rapides et même du contenu additionnel.

Enfin une bonne nouvelle pour les fans de The Witcher. Après avoir appris le départ d’Henry Cavill dans la série Netflix et lancé une pétition pour le faire revenir, les fans pourront se consoler avec la version next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt. CD Projekt RED a annoncé la date de sortie du patch next-gen. Il débarquera le 14 décembre 2022 avec son lot de nouveautés.

Le célèbre action-RPG sorti en 2015 que beaucoup de joueurs considèrent comme l’un des meilleurs jeux en monde ouvert va enfin avoir droit à son patch next-gen. Les joueurs l’attendaient depuis la sortie de la PlayStation 5 et des Xbox Series X et S. Néanmoins, le studio polonais avait pris du retard. Il avait annoncé en avril que les versions PS5 et Xbox Series étaient repoussées à une date indéterminée.

La version next-gen de The Witcher 3 aura du contenu additionnel de la série Netflix

Finalement, avoir confié le développement de la version next-gen de The Witcher 3 à l’équipe interne de développement était une bonne chose. Le studio polonais l’a terminé avant 2023. Bien entendu, le patch next-gen de The Witcher 3 sera gratuit pour tous les joueurs qui possèdent une copie du jeu, que ce soit sur PS4 ou Xbox One.

À l’instar des versions next-gen des autres jeux, celle de The Witcher 3 : Wild Hunt va apporter des améliorations techniques. Il faut surtout s’attendre au ray tracing et à des temps de chargement plus rapides. Ce ne sont cependant pas les seules nouveautés au programme. Comme CD Projekt RED l’avait déjà annoncé, le patch next-gen comprendra aussi du contenu additionnel. Celui-ci sera basé sur la série de The Witcher de Netflix. D’ailleurs, la saison 3 qui sera la dernière avec Henry Cavill est attendue pour l’été 2023.

De leur côté, les joueurs PC vont aussi profiter de la mise à jour. Le jeu va s’appeler The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition. Cette version comprendra tous les DLC gratuits sortis à ce jour ainsi que les deux extensions « Hearts of Stone » et « Blood and Wine ». Enfin, CD Projekt RED a promis de partager plus d’informations et de montrer du gameplay dès la semaine prochaine. Le studio polonais a donné rendez-vous aux joueurs sur sa chaîne Twitch.

