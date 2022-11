The Witcher Remake s’éloigne du jeu original avec un monde ouvert

CD Projekt RED développe le remake de The Witcher sorti en 2007. S’éloignant du jeu original, The Witcher Remake aura droit à un monde ouvert que les joueurs pourront explorer. Le jeu est retravaillé « à partir de zéro » par les développeurs.

Le studio polonais CD Projekt RED a de nombreux projets en cours de développement. Pour n’en citer que quelques-uns, il prépare The Witcher 4 qui marquera le début d’une nouvelle trilogie, la suite de Cyberpunk 2077 et même un premier spin-off de The Witcher solo et multijoueur. Le mois dernier, CD Projekt RED a aussi annoncé le remake de The Witcher. Le jeu va être refait à partir de zéro sous Unreal Engine 5 et il proposera un monde ouvert.

The Witcher © CD Projekt RED

Sorti en 2007, The Witcher était le premier jeu basé sur la saga littéraire du Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski. Aujourd’hui, l’univers s’est étendu après plusieurs jeux de la franchise et une série Netflix qui a fait un carton. D’ailleurs, la pétition lancée pour faire revenir Henry Cavill dans le rôle de Geralt dans la série a atteint les 250 000 signatures.

The Witcher Remake est décrit comme « un RPG solo en monde ouvert »

CD Projekt RED a préparé une présentation pour les investisseurs à propos du troisième trimestre du studio. L’une des diapositives montre The Witcher Remake avec la description suivante : « un RPG solo en monde ouvert basé sur la narration – une réinvention moderne de The Witcher de 2007 ». Le remake est d’ailleurs développé sous le nom de code Canis Majoris.

Pour le moment, nous avons encore très peu d’informations sur le remake de The Witcher. Le monde ouvert est la seule caractéristique de cette « réinvention moderne » que nous connaissons jusqu’à présent. Aucune image ou détail sur l’histoire n’ont été partagés. Le jeu n’est en probablement qu’au tout début de son développement.

The Witcher Remake n’a pas de date de sortie pour le moment, donc il faudra encore patienter. Par contre, CD Projekt RED a annoncé que la version next-gen de The Witcher 3 débarque sur PS5 et Xbox Series X/S le 14 décembre. Elle introduira des temps de chargement plus rapides, des graphismes améliorés et du contenu additionnel de la série Netflix.

Source : Polygon