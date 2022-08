The Witcher : les costumes de la série permettent aux acteurs de « réellement se battre avec »

Les costumes utilisés sur les plateaux de tournage des films et séries de fantasy sont toujours impressionnants à voir. Cependant, ils ne sont pas forcément pratiques à porter. La production de The Witcher a donc veillé à ce que les acteurs se sentent vraiment confortables dans leurs costumes respectifs. On a d’ailleurs pu voir un aperçu des costumes de la saison 3 de The Witcher dans une photo prise sur le plateau de tournage avec Henry Cavill (Geralt de Riv), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri).

L’un des costumes de Henry Cavill (Geralt de Riv) dans The Witcher – Crédit : Netflix

Les acteurs de The Witcher, y compris les trois principaux cités ci-dessus, ont donc des costumes qui leur permettent de bouger confortablement et même de se battre avec. C’est ce qu’a révélé Lucinda Wright, une conceptrice de costumes qui travaille sur la série Netflix. D’ailleurs, le tournage a pris un peu de retard avec Henry Cavill qui a été testé positif au coronavirus il y a quelques jours.

Les costumes de The Witcher sont conçus pour être aussi réalistes que possible

Lors d’une interview avec Deadline, Lucinda Wright a expliqué que : « même si c’est fantastique et magique, vous devez toujours croire en ce que les gens portent et cela doit vraiment refléter le scénario et amener les personnages à un niveau différent. C’est donc l’idée que j’ai apportée : concevoir des costumes qui donnent l’impression que vous pouvez réellement vous battre et bouger avec eux et qu’ils peuvent être décomposés et qu’ils ont un but pour eux. Parfois, les costumes doivent être glamour et fantastiques, mais quand vous voyez un soldat de Nilfgaard, vous devez croire qu’il pourrait venir vous attaquer et se défendre dans un combat ».

Son objectif est donc de créer des costumes aussi réalistes que possible. Elle a rejoint la production de The Witcher à la deuxième saison et s’est servie des costumes de la première saison pour faire progresser les personnages. Comme elle l’a précisé, « c’était important de suivre les scripts, de suivre la progression des personnages. Je voulais apporter plus de réalisme aux costumes et je voulais incorporer un nouveau look pour l’armure de Geralt et pour le Nilfgaard, pour la rendre plus ancrée ».

Enfin, Lucinda Wright apporte une attention toute particulière au costume d’Henry Cavill pour faire de Geralt de Riv une « machine à tuer » et mettre en valeur le physique de l’acteur. Son costume doit être « comme sa seconde peau », selon elle.

Source : We Got This Covered