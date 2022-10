Henry Cavill confirme son retour dans le rôle de Superman

Henry Cavill a attendu la fin du premier week-end de Black Adam au cinéma pour annoncer l’excellente nouvelle. Il est officiellement de retour dans le rôle de Superman. De nombreuses rumeurs sur le retour de Henry Cavill sous la cape du super-héros circulent depuis plusieurs mois, mais c’est maintenant officiel.

Henry Cavill dans Batman v Superman : L’Aube de la justice © Warner Bros. Pictures

Nous avons appris plus tôt cette année que la Warner voulait remplacer par Supergirl de Sasha Calle. Finalement, plusieurs insiders avaient récemment confirmé que l’acteur britannique allait reprendre son rôle. Ils ne s’étaient donc pas trompés.

Henry Cavill promet aux fans que leur patience sera récompensée

Henry Cavill a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce son retour. Il a aussi partagé une photo de lui dans le costume de Superman. C’est un « un tout petit avant-goût de ce qui vous attend, mes amis. L’Aube de l’espoir est renouvelée. Merci pour votre patience, elle sera récompensée », a-t-il teasé. Autant vous dire que les fans sont plus qu’impatients de revoir Henry Cavill dans la peau de Clark Kent. Il joue le rôle du super-héros depuis 2013 avec Man of Steel.

Attention, la suite comporte un gros spoiler sur Black Adam si vous préférez découvrir par vous-même la révélation du film.

En plus d’annoncer la bonne nouvelle, Henry Cavill aussi précisé qu’il a attendu la fin du premier week-end d’ouverture de Black Adam au cinéma. Le nouveau film DC a fait sensation lorsque Superman campé par Henry Cavill a eu droit à une courte apparition. C’est une révélation de taille pour le futur de l’univers cinématographique DC. Et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles Dwayne Johnson a révélé que Black Adam est la phase 1 de l’avenir du DCEU.

On attend maintenant Man of Steel 2, la suite du film sorti en 2013. D’après les dernières nouvelles, Man of Steel 2 serait produit par Charles Roven. Il doit mettre la barre très haut pour répondre aux attentes des fans. En effet, Man of Steel est le film de Superman le plus rentable de l’histoire avec 668 millions de dollars récoltés au box-office. La Warner n’a pas encore officiellement confirmé Man of Steel 2, mais cela ne devrait plus tarder.

Source : CBR