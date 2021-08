Thor 4 : Gorr le Massacreur de dieux pourrait être lié à Venom

Christian Bale joue Gorr, le Massacreur de dieux – Crédit : Marvel

Thor 4 (Thor : Love and Thunder) est l’un des prochains films du Marvel Cinematic Universe (MCU). Taika Waititi revient à la réalisation après Thor : Ragnarok tandis que Chris Hemsworth renfile le costume du dieu nordique. Le super-héros va affronter Gorr le Massacreur de dieux, incarné par Christian Bale (The Dark Knight). Un personnage aussi puissant que Thanos ou Hela dont le but est d’éliminer toutes les divinités. Ce méchant est accompagné d’une puissante épée, la Necrosword. Mais cette arme est reliée à un autre personnage de l’univers Marvel, Venom. Un pont entre les multivers ?

Une théorie avancée par certains fans de Marvel

Venom va-t-il rejoindre le MCU ? – Crédit : Sony

La Necrosword a une longue histoire. Une arme possédée par Gorr le Massacreur de dieux, personnage voulant éliminer toutes les divinités. Venant d’un peuple très croyant, sa famille a imploré les dieux pour être sauvée, sans succès. Le personnage souhaite donc se venger de ces appels restés sans réponse. Dans Thor : God of Thunder #2, ce dernier est introduit ainsi que son épée. Une épée fabriquée par Knull, dieu des symbiotes. Et dans le comics, Venom a terrassé cet adversaire avant de prendre sa place, suscitant l’intérêt de Kang le Conquérant.

Kang le Conquérant étant désormais la nouvelle menace du MCU, introduite dans Loki sur Disney+, le champ des possibles s’étend. Knull a donné la Necrosword à Gorr le Massacreur de dieux ainsi que des pouvoirs et l’immortalité. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Carnage, prochain adversaire de Venom au cinéma, est aussi lié à Knull. Grâce à ce dieu, l’hôte du symbiote rouge, Cletus Kasady, devient encore plus puissant. Avec tous ces éléments liés, l’apparition de Venom dans le MCU peut être possible.

Knull pourrait être réveillé par la présence de Gorr le Massacreur de dieux et devenir une immense menace. Si l’adversaire du dieu nordique est terrassé par Thor, la Necrosword irait dans les mains de son ancien propriétaire. Un propriétaire que Venom va alors combattre. Rappelons que Tom Hardy n’est pas contre l’apparition de Tom Holland dans Venom.

Bien évidemment, cette théorie se base sur le trame des comics et reste à prendre avec des pincettes. Mais le MCU semble plus déterminé que jamais à s’étendre dans le multivers.

Source : CBR