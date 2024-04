TikTok Lite : être payé pour regarder des vidéos, c’est sûrement fini en France

© Pixabay

Les utilisateurs les plus fidèles de TikTok peuvent passer des heures à scroller, liker et partager des vidéos. ByteDance, bien conscient de cela, a récemment lancé TikTok Lite afin de leur donner encore plus envie de s’investir.

Cette nouvelle application reprend exactement le même concept (et le contenu) de TikTok, à une différence près : plus les utilisateurs interagissent sur TikTok Lite, plus ils gagnent de points à convertir en argent réel. Un principe très controversé qui pourrait signer sa disparition imminente en France.

TikTok Lite vers une interdiction en France, payer pour regarder des vidéos bientôt impossible

La surexposition des jeunes aux écrans et aux réseaux sociaux inquiètent en France et dans de nombreux pays de l’UE. Voilà notamment pourquoi la Commission européenne ouvre une procédure concernant le lancement récent de TikTok Lite en France et en Espagne.

« La Commission craint que le “Task and Reward Program” de TikTok Lite, qui permet aux utilisateurs de gagner des points tout en accomplissant certaines “tâches” sur TikTok — telles que regarder des vidéos, aimer du contenu, suivre les créateurs, inviter des amis à rejoindre TikTok, etc. — a été lancé sans évaluation préalable diligente des risques qu’elle comporte », précise son communiqué.

La Commission pointe du doigt l’absence de mécanismes efficaces de vérification de l’âge sur TikTok et donc la dépendance que cette mécanique pourrait créer chez les enfants. Selon l’institution, ByteDance ne prendrait pas non plus les mesures nécessaires pour atténuer ces risques.

❗Nous craignons que l'application #TikTokLite ne pose des risques pour la santé mentale des utilisateurs, et en particulier des mineurs, compte tenu de son caractère potentiellement addictif.



Nous ouvrons aujourd'hui une 2ème procédure à l'encontre de #TikTok au titre du #DSA🌐 pic.twitter.com/TxlVHXropg — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) April 22, 2024

La Commission européenne avait demandé à TikTok de fournir, un rapport d’évaluation des risques de TikTok Lite le 18 avril au plus tard, ce que la plateforme n’a pas fait. Elle a donc fixé un nouvel ultimatum au 23 avril. Si TikTok ne s’exécute pas, une amende pourrait lui être infligée.

L’institution pourrait aller jusqu’à suspendre le programme de récompenses TikTok Lite dans l’UE « dans l’attente de l’évaluation de sa sécurité ». ByteDance, fondateur de la plateforme, ne semble pas disposer à répondre aux demandes de la Commission. Être payé pour regarder des vidéos sur TikTok ne sera probablement bientôt plus possible, au grand dam d’un bon nombre d’utilisateurs.