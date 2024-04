TikTok Notes : quelle est cette nouvelle application concurrente d’Instagram ?

© Unsplash

Tandis que X, anciennement nommé Twitter, se démarque par son aspect communautaire et la possibilité d’échanger par écrit, Instagram est l’application de référence des amateurs de photos. De son côté, TikTok offre une multitude de vidéos courtes à regarder sur sa plateforme.

Visiblement, Bytedance ne veut pas se contenter de se reposer sur le succès de son réseau social au plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois. Le groupe chinois veut concurrencer Instagram avec une nouvelle application, TikTok Notes.

TikTok Notes, la nouvelle application de photos qui va concurrencer Instagram

Instagram va prochainement devoir composer avec un tout nouveau concurrent. ByteDance annonce par mail aux utilisateurs de TikTok qu’un réseau social inédit va voir le jour dans peu de temps. Il se nommera TikTok Notes.

« TikTok Notes, une nouvelle application pour les photos, arrive bientôt. Vos photos TikTok existantes et futures seront affichées sur TikTok Notes. Si vous préférez ne pas afficher vos photos TikTok publics sur TikTok Notes, désactivez cette option dès maintenant » indique le mail envoyé par la plateforme.

TikTok Notes permettra aux utilisateurs de partager des photos, mais pas seulement. Il sera aussi possible d’écrire comme sur X. « Dans le cadre de notre engagement continu à innover l’expérience TikTok, nous explorons les moyens de permettre à notre communauté de créer et de partager leur créativité avec des photos et du texte dans un espace dédié à ces formats », déclare un porte-parole de TikTok à TechCrunch.

TikTok Notes se positionne donc comme un concurrent direct d’Instagram, mais la possibilité pour les utilisateurs de rédiger des messages pourraient lui permettre de se distinguer. On imagine que les possesseurs de TikTok auront la possibilité de retrouver leurs contacts sur la nouvelle application de ByteDance.

Pour l’heure, difficile de savoir quand TikTok Notes sortira, mais son lancement ne devrait pas tarder étant donné le mail évoque plus haut. Est-ce que les États-Unis chercheront aussi à l’interdire comme TikTok ? Affaire à suivre.