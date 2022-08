TikTok vous permet de générer des images avec du texte

TikTok – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash



TikTok est devenue l’application la plus téléchargée dans le monde. Et pour continuer à accroître sa popularité, l’application détenue par ByteDance continue d’étoffer ses fonctionnalités. L’effet « Fond vert AI » est désormais disponible sur tous les appareils. Celui-ci permet aux utilisateurs de taper quelques mots afin que le logiciel en fasse une image. Un générateur nourri à l’intelligence artificielle totalement dans l’air du temps !

Car les générateurs d’images à partir de texte ont le vent en poupe actuellement. Si l’IA Imagen de Google est impressionnante, on peut également admirer les prouesses de DALL·E qui a notamment imaginé Grogu à l’âge adulte. Du côté de TikTok, on est toutefois bien loin du réalisme offert par ces deux outils à la pointe de la technologie. Certaines images générées sont très abstraites quand d’autres répondent plus ou moins bien à la commande. Nous avons fait quelques essais que voici :

TikTok à l’heure de l’IA

Les limites de ce modèle d’IA sont probablement intentionnelles. D’une part, une technologie plus avancée nécessiterait une plus grosse puissance de calcul, ce qui serait coûteux à mettre en place pour l’entreprise. Par ailleurs, TikTok compte plus d’un milliard d’utilisateurs. Leur donner le pouvoir de créer des images très réalistes en se basant sur leur imagination produirait certainement des résultats troublants.

D’ailleurs, quand on essaie de générer des images de nudité, on tombe sur des représentations abstraites qui n’ont rien de choquant. Même son de cloche pour les images montrant du sang ou de la violence. Certaines sont même complètement hors-sujet par rapport au texte indiqué. Tout cela montre bien qu’il existe des garde-fous dans le logiciel empêchant les créateurs de produire des visuels susceptibles de choquer la plèbe.

Les images créées avec l’effet « Fond vert AI » peuvent se muer en arrières-plan des vidéos partagées. Cet outil est donc potentiellement très utile pour les créateurs soucieux de se démarquer.

