Tinder : cette IA va choisir vos meilleures photos, à vous les matchs

En plus de devoir trouver une bio appropriée pour réussir à matcher sur Tinder, les utilisateurs de la plateforme cherchent généralement à se mettre en valeur à travers leurs photos. Cependant, il n’est pas facile de choisir quels clichés montrer à tous ceux en quête d’une belle rencontre.

En 2023, Tinder évoquait le lancement d’une option fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle afin d’aider les inscrits à sélectionner les meilleures photos. La plateforme tient sa parole : les utilisateurs peuvent maintenant se servir de l’outil nommé « Photo Selector ».

Cette IA bientôt disponible sur Tinder va choisir vos meilleures photos à votre place

Tinder vient de déployer son outil intitulé Photo Selector ce 17 juillet. Grâce à l’intelligence artificielle, il peut aider les utilisateurs à choisir leurs photos de profil à partir d’une sélection de clichés faite directement sur leur appareil.

La capture d’écran présentée sur le site officiel de Tinder montre qu’au moment d’ajouter des photos, il sera possible de sélectionner soi-même ses clichés, ou bien de demander l’assistance de l’IA. L’outil prendra alors quelques secondes pour proposer une sélection de photos à l’utilisateur tout en justifiant son choix.

« Nous sommes fiers d’être la première application de rencontre à déployer un outil d’IA qui facilite considérablement l’élaboration du profil – un domaine qui, nous le savons, est l’une des parties les plus difficiles de la rencontre », se réjouit Faye Iosotaluno, présidente de Tinder.

En effet, une enquête Opinium réalisée auprès de 7000 personnes dont 1000 Français indique que les célibataires âgés de 18 à 24 ans passent en moyenne 33 minutes à sélectionner les bonnes photos pour leur profil.

Photo Selector devrait donc représenter un gain de temps considérable pour les utilisateurs, quel que soit leur âge. La fonctionnalité dopée à l’IA arrive dès ce mois de juillet aux États-Unis et un peu plus tard au cours de l’été dans le reste du monde. Vous pourrez donc bientôt compter sur l’IA pour matcher, mais on vous conseille de ne pas utiliser ChatGPT pour échanger sur Tinder comme cet homme l’a fait.