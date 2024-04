Tinder : cette arnaque presque indétectable basée sur l’IA est terrifiante

© Unsplash

Les escrocs utilisent de plus en plus les deepfakes pour arnaquer leurs victimes en ligne. Cette semaine, un pirate s’est fait passer pour un dirigeant d’entreprise en modifiant sa voix grâce à l’intelligence artificielle pour arnaquer un employé.

Les applications de rencontre sont également ciblées par ces malfaiteurs. Sur Tinder, l’un d’eux se sert justement d’une technique particulièrement élaborée pour réaliser un deepfake plus vrai que nature et tromper les utilisateurs.

Sur Tinder, des arnaqueurs utilisent une technique redoutable basée sur l’IA

Sur Tinder, un profil vérifié inspire généralement la confiance, puisque le petit badge bleu indique que l’utilisateur a prouvé son identité à la plateforme avec un selfie en temps réel. Malheureusement, derrière un compte certifié, peut aussi se cacher un escroc.

À lire > Tinder : il utilise ChatGPT pour parler avec plus de 5 000 femmes et ça marche

Des arnaqueurs, les Yahoo Boys, parviennent à tromper leurs victimes grâce à une méthode peu commune. Un premier téléphone sert à modifier le visage du cyberdélinquant en temps réel, tandis que le second enregistre l’image pour la transmettre à l’interlocuteur rencontré sur Tinder lors d’un appel vidéo.

© Pexels

Grâce au matériel utilisé, comme un stabilisateur pour s’assurer de la qualité du subterfuge, impossible pour la victime de se douter de quoi que ce soit. Ainsi, le groupe nigérian Yahoo Boys met plus facilement en place une escroquerie sentimentale, c’est-à-dire extorquer de l’argent après avoir gagné l’affection d’une personne. Il peut aussi en profiter pour récupérer du contenu sensible et faire du chantage sexuel, aussi utilisé sur Instagram.

D’après Wired, Yahoo Boys utilise cette technique de deepfake particulièrement efficace depuis environ deux ans. Le FBI note que plus de 650 millions de dollars ont été perdus par les victimes dans des escroqueries sentimentales l’année dernière.

Si vous utilisez Tinder, méfiez-vous même des profils vérifiés et ne partagez pas trop rapidement des informations et du contenu sensible. Surtout, n’effectuez pas de transfert d’argent avec une personne que vous n’avez jamais rencontrée physiquement.