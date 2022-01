Spider-Man No Way Home : le nouveau costume de Tom Holland s’inspire de ceux de Maguire et Garfield

Dans Spider-Man: No Way Home, Spidey revêt un nouveau costume pour faire régner l’ordre. Et celui-ci est calqué sur ceux que portaient Andrew Garfield et Tobey Maguire dans leurs films respectifs.

Spider-Man et Strange dans No Way Home

Si vous n’avez pas encore vu Spider-Man: No Way Home, on vous conseille de passer votre chemin, cet article étant rempli de spoilers. Pendant de longs mois, des rumeurs évoquaient le retour des anciens acteurs de Spidey dans le film. Le costume de Tobey Maguire avait notamment été repéré sur une affiche de No Way Home. Sorti le 15 décembre dernier, le long-métrage Marvel a été un immense succès commercial. Le multivers ayant été bouleversé, des antagonistes iconiques de l’homme-araignée ont fait leur grand retour. Tout comme les anciennes versions de Spidey campées par Maguire et Garfield.

À la fin du film, alors que Peter Parker est retombé dans l’anonymat, ce dernier enfile une nouvelle combinaison pour s’attaquer au crime. Dans le script officiel de Spider-Man: No Way Home, on apprend notamment qu’il s’agit bel et bien d’un costume bleu et rouge inédit. Celui-ci est « nouveau pour lui mais rappelle les costume qu’il a déjà vus », peut-on notamment lire.

Nouveau costume de Spider-Man : un clin d’œil à ses illustres prédécesseurs

Pour mémoire, il existe de nombreuses itérations du costume du super-héros. Dans la trilogie de Sam Raimi, Tobey Maguire porte une tenue assez fidèle à la combinaison originelle conçue par Steve Ditko, au début des années 1960. Le costume de Garfield est différent de celui de son prédécesseur, le bleu étant notamment plus vif et les motif de toiles moins apparents.

De son côté, le Peter Parker de Tom Holland a notamment été doté de plusieurs combinaisons. Dans Homecoming, c’est Tony Stark qui met au point un costume amélioré pour son poulain. Le personnage fabrique ensuite une nouvelle tenue super-héroïque dans Far From Home grâce à une machine de son mentor. Dans le MCU, le design classique de Steve Ditko a ainsi longtemps été mis de côté avant de s’imposer à nouveau lors des dernières minutes de No Way Home. Preuve de l’héritage indélébile de la rencontre de Spidey avec les Spider-Man des autres univers.

Source : CBR