Spider-Man 4 : Tom Holland révèle l’état d’avancement de la suite

Après le succès retentissant de Spider-Man: No Way Home, les fans attendent de pied ferme des informations concrètes quant à la préparation d’une nouvelle trilogie. Tom Holland vient tout juste d’évoquer le projet qui serait toutefois seulement embryonnaire.

Tom Holland devrait continuer à tisser la toile du MCU – Crédits : Columbia Pictures, Marvel Studios

En amont de sa sortie, les fuites autour de Spider-Man: No Way Home ont été légion (attention spoilers). Et celles-ci se sont avérées exactes puisque le film a introduit le retour des Spidey des films antérieur. Une réunion d’hommes-araignées qui a fait frissonner de plaisir bon nombre de spectateurs qui ont afflué dans les obscures.

Spider-Man 3 est ainsi devenu rapidement un énorme succès commercial. Le film a déjà permis d’engranger 1,73 milliard de dollars au box-office mondial. Marvel Studios et Sony se frottent les mains et pensent déjà à la suite de l’aventure. La productrice Amy Pascal avait déjà martelé qu’une nouvelle trilogie avec Tom Holland était bel et bien prévue. Mais quid de l’avancement du projet ?

Spider-Man 4 : le projet n’en est qu’à ses balbutiements

Interrogé par Entertainment Weekly, Tom Holland a accepté de dévoiler quelques informations sur la suite qui ne débarquera toutefois pas de sitôt. « Nous avons eu des discussions sur le futur potentiel de Spider-Man, mais pour l’instant, ce sont seulement des discussion », a souligné l’acteur qui apparaîtra bientôt dans Uncharted. Et de préciser : « Nous ne savons pas à quoi ressemble l’avenir ».

Le comédien confie en outre qu’il est persuadé que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le directeur de Sony, Tom Rothman, « ont quelque chose en tête » avec Amy Pascal. « Mais pour le moment, je ne sais pas ce que c’est », conclut-il avant de souligner qu’il surfait toujours sur la vague du succès de Spider-Man: No Way Home dont voici le script original.

Vous l’aurez compris, le projet est seulement à un stade embryonnaire, aucun scénario n’ayant été mis sur pied. On peut toutefois parier sans prendre de risques qu’une suite va bel et bien finir par entrer en production. Et pour cause, Marvel et Sony ne vont pas s’asseoir sur de potentiels bénéfices juteux, la franchise ayant le vent en poupe dans les salles obscures.

Source : EW