True Detective : la saison 4 fait un gros carton et bat un record

Amazon Prime Video n’a pas à rougir de son catalogue face à ses concurrents Netflix, Disney+ ou encore Apple TV. La plateforme propose de nombreuses séries cultes et beaucoup de programmes en cours de diffusion très suivis par le public.

C’est notamment le cas de The Last of Us, disponible dans le Pass Warner. True Detective fait aussi partie de cette catégorie. Après des années d’absence, la série vient justement de faire son retour sur Prime Video et avec la manière. La saison 4 de True Detective est un véritable succès critique.

Les fans encensent déjà la saison 4 de True Detective

Près de cinq ans après la diffusion de la saison 3, True Detective, qui a disparu du catalogue d’OCS en janvier 2023, vient enfin de faire son grand retour. La saison 4 composée de seulement six épisodes est disponible depuis ce 14 janvier sur Amazon Prime Video. Notez qu’il faut impérativement s’abonner au Pass Warner pour profiter du polar.

Visiblement, True Detective surpasse les attentes du public, logiquement inquiet du grand retour de la série après une si longue absence. Sur Rotten Tomatoes, le score de la saison 4 venant des critiques professionnels s’élève à 92 %. Il s’agit d’un record pour la série, devant la notation de 92 % obtenue par la saison initiale.

Une consécration pour la productrice mexicaine Issa Lopez, qui a repris le flambeau des mains Nic Pizzolatto et pour le casting rafraîchit de True Detective. Preuve que même si les fans ne peuvent profiter de la présence à l’écran de Jodie Foster et Kali Reis seulement six épisodes, il vaut mieux une saison courte et intense qu’un récit qui traîne en longueur.

Les deux actrices incarnent les détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro. Elles sont chargées d’enquêter sur la disparition inquiétante de huit hommes en charge de la station de recherche arctique de Tsalal dans la ville d’Ennis, en Alaska.

D’ailleurs, la saison 2 avait justement été critiquée pour son rythme chaotique et une histoire qui manquait de folie. De son côté, la troisième saison avait redressé la barre, mais n’atteignait pas encore la maestria des débuts de la série policière. C’est désormais chose faite avec ces nouveaux épisodes disponibles dans le Pass Warner sur Amazon Prime Video.

En revanche, le public attribue « seulement » un score de 74 % à la saison 4 sur Rotten Tomatoes. Il devrait continuer à évoluer dans les prochaines semaines. Rappelons que l’abonnement coûte 9,99 € sans engagement en plus de la souscription classique au service.