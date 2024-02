« C’est énorme » : Gears of War devrait bientôt arriver sur PS5, Xbox lâche ses exclusivités

Gears of War ne sera peut-être plus exclusif à la Xbox

C’est un séisme dans le monde du jeu vidéo : d’après de récentes rumeurs, Microsoft envisagerait de proposer certains de ses titres phares, jusqu’ici exclusifs Xbox, sur d’autres plateformes, y compris la PlayStation. Cette information, divulguée par le leaker réputé Jeff Grubb, a jeté un pavé dans la mare.

Si des jeux comme Starfield, acquis par Microsoft après leur développement, pouvaient laisser présager une ouverture, l’éventualité de voir des franchises ancrées dans l’ADN Xbox comme Gears of War franchir le pas est inattendue.

Xbox lâche ses exclusivités, et Gears of War pourrait bien arriver sur d’autres consoles

Grubb, invité de l’émission Game Mess Mornings, a déclaré : « Il y a un débat interne sur la forme que cela prendra, quels jeux seront concernés. Au début, on parlait de Hi-Fi Rush, Sea of Thieves et Pentiment, ce qui faisait sens. Mais l’autre nom que j’ai entendu, et qui est vraiment à l’étude, c’est Gears of War. C’est énorme, on parle d’un monument du jeu vidéo, l’équivalent de Halo pour Xbox ».

Bien sûr, prudence est de mise : les rumeurs, même provenant d’une source fiable comme Grubb, doivent être prises avec des pincettes. Microsoft n’a pour l’instant rien confirmé, et il se pourrait que Starfield et Gears of War restent finalement exclusifs Xbox. Néanmoins, la tendance semble se dessiner vers une stratégie multiplateforme pour Microsoft.

Grubb précise également que Microsoft prévoyait initialement de communiquer officiellement sur ce changement de cap fin février, mais que les fuites et spéculations pourraient accélérer ce processus. Mais Phil Spencer, le patron d’Xbox, prévoit d’organiser un événement pour clarifier les choses d’ici peu.

Cette ouverture potentielle de Microsoft aurait des répercussions majeures sur l’industrie. La guerre des consoles, jusqu’ici axée sur les exclusivités, pourrait connaître une mutation profonde. Les joueurs auraient accès à un catalogue plus vaste et diversifié, tandis que les développeurs pourraient toucher un public plus large.

Reste à voir si Microsoft franchira réellement le pas et si les joueurs adhéreront à ce nouveau modèle. Une chose est sûre : l’industrie du jeu vidéo se trouve à un tournant, et les prochains mois pourraient s’avérer riches en surprises.