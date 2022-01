Ubisoft+ : le service d’abonnement pour jouer en illimité arrive sur les consoles Xbox

Lancé en 2019 sous le nom d’Uplay+, Ubisoft+ est le service d’abonnement d’Ubisoft qui permet de jouer en illimité à la bibliothèque des jeux du studio. À 14,99 € par mois, Ubisoft+ donne accès à plus de 100 jeux PC, y compris les nouveaux jeux le jour de leur sortie. Le studio français vient d’annoncer l’arrivée d’Ubisoft+ sur les consoles Xbox.

Ubisoft+ – Crédit : Ubisoft

Le service d’abonnement est actuellement disponible sur PC, le service de cloud gaming Amazon Luna depuis fin 2020 et la plateforme de cloud gaming Stadia de Google depuis juin 2021. L’abonnement pour jouer en illimité sera donc bientôt disponible sur la Xbox One et les Xbox Series X/S. En plus des derniers titres comme Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 et Riders Republic, l’abonnement donne aussi accès aux extensions, aux season pass et à des récompenses exclusives en jeu.

Ubisoft+ arrive sur Xbox et Rainbow Six Extraction sera disponible sur Xbox Game Pass et PC Game Pass le jour de sa sortie

Le studio a annoncé sur Twitter que : « nous apportons Ubisoft+ sur Xbox ! Attendez-vous à plus de nouvelles dans le futur. D’ici là, jouez à Rainbow Six Extraction sur Xbox Game Pass et PC Game Pass le jour du lancement ». Rainbow Six Extraction est un FPS tactique en coop pour un à trois joueurs qui doivent éliminer une menace extraterrestre. Il sera disponible dès le 20 janvier dans le Xbox Game Pass et PC Game Pass.

Ubisoft+ coûte 14,99 €/mois sur PC, mais 17,99 €/mois pour la version multiplateforme. Cette formule permet de profiter des jeux en illimité sur Amazon Luna et Google Stadia. Nous ne savons pas encore si Ubisoft prévoit de proposer son service d’abonnement au même prix sur Xbox. Il faudra attendre des informations supplémentaires de la part d’Ubisoft.

De plus, le studio a confirmé que « Ubisoft+ sera un abonnement distinct du Game Pass, mais gardez un œil sur les nouvelles et les dates de lancement ». Aucune date de lancement d’Ubisoft+ sur Xbox n’a encore été annoncée pour le moment.

Source : ComicBook