Un aveugle retrouve la vue grâce à la cornée synthétique d’une startup israélienne

Jamal Furani a progressivement perdu la vue au cours des dernières décennies en raison d’une maladie de la cornée. Il a subi quatre transplantations de donneurs pour tenter de recouvrer la vision, mais toutes ont échoué. Finalement, c’est grâce à l’utilisation de la cornée synthétique d’une startup israélienne qu’il peut voir de nouveau.

Jamal Furani retrouve la vue après avoir été aveugle – Crédit : Channel 13 / CorNeat Vision

L’intervention a été réalisée le 11 janvier par le professeur Irit Bahar, chef du département d’ophtalmologie du centre médical Rabin à Petah Tikva, en Israël. Selon CorNeat, le patient a immédiatement pu lire un texte et voir les membres de sa famille après le retrait des bandages.

Il retrouve la vue après avoir été aveugle de nombreuses années

En 2018, nous avions déjà pu voir une équipe de scientifique travailler sur une cornée imprimée en 3D. Ici, l’implant CorNeat KPro est conçu pour remplacer les cornées déformées, cicatrisées ou opacifiées et vise à réhabiliter complètement la vision des patients aveugles à cause de ces problèmes. Selon le Dr Irit Bahar, chaque opération successive a moins de chances de réussir. Cependant, la cornée synthétique a changé tout cela, et Jamal Furani a pu retrouver la vue.

« Le moment où nous avons enlevé les bandages a été un moment émouvant et marquant. Des moments comme ceux-ci sont l’accomplissement de notre vocation de médecins. », a déclaré le Dr Irit Bahar. Interrogé par les médecins devant la chaîne locale Channel 13, Furani a déclaré « Même si vous êtes heureux, je suis le suis encore plus. [pouvoir voir] est mon cadeau. ».

Le patient israélien était l’une des dix personnes dont la demande d’essai avec les implants CorNeat a été approuvée au centre médical de Rabin. Deux autres sites doivent ouvrir ce mois-ci au Canada et six autres en sont à différents stades du processus d’approbation en France, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Il se pourrait donc que cette technologie soit prochainement disponible dans l’Hexagone. Et rappelons qu’avant tout, pour préserver sa vision il faut éviter de regarder son téléphone d’un œil dans le noir. Cela pourrait vous rendre aveugle.

Source : Israel Hayom