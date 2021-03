Un manuscrit de la Bible contenant les Dix commandements serait l’exemplaire le plus ancien jamais découvert

Le rouleau Shapira, un manuscrit ancien découvert en 1883 et considéré comme faux, est « en réalité le plus ancien texte biblique connu », affirme un expert.

Le manuscrit contenait le livre original du Deutéronome, mais certains experts et collectionneurs ont dénoncé la découverte comme une fraude après examen, ce qui avait conduit Shapira à fuir et à se suicider.

Copie du rouleau Shapira – Crédit : The Athenaeum / Wikipédia

Le livre du Deutéronome est très célèbre, puisqu’il s’agit du cinquième livre de la Bible hébraïque ou Ancien Testament et dernier de la Torah. Il contient notamment le récit des derniers discours de Moïse aux israélites et le récit de sa mort avant qu’ils n’entrent au pays de Canaan, sur l’autre rive du Jourdain.

Le Deutéronome contient également le Décalogue. Il s’agit des Dix Paroles pour le judaïsme, ou des Dix Commandements pour le christianisme. Ces derniers sont un court ensemble écrit d’instructions morales et religieuses reçues de Dieu par Moïse au mont Sinaï.

Le manuscrit serait authentique, après avoir été considéré comme faux pendant plus d’un siècle

Un universitaire israélo-américain, Idan Dershowitz, a remis en question une allégation de fraude vieille de 140 ans en affirmant que non seulement le document était authentique, mais qu’il pourrait en fait s’agir du plus ancien manuscrit biblique découvert à ce jour.

Ce document n’est autre que le rouleau Shapira, qui avait été découvert en 1883. Le marchand d’antiquités de Jérusalem Moses Willhelm Shapira avait annoncé au monde entier la découverte de 15 fragments de manuscrits, qui auraient été trouvés dans une grotte près de la mer Morte par une tribu bédouine.

Shapira avait la réputation de quelqu’un qui pouvait proposer des artefacts authentiques et précieux ainsi que des contrefaçons bien faites. Cela explique pourquoi les scientifiques étaient partagés sur la question de son authenticité. Le document avait été vendu au British Museum, et avait attiré de nombreux visiteurs.

Cependant, l’orientaliste et diplomate français Charles Simon Clermont-Ganneau qui avait examiné le rouleau avait annoncé publiquement qu’il s’agissait d’un faux. Après ses déclarations, d’autres experts lui ont emboîté le pas. Cela avait conduit à la fuite et au suicide de Sharipa.

Aujourd’hui, Idan Dershowitz pense que ce document est bien authentique. En effet, présenterait un certain nombre de techniques, y compris des preuves linguistiques et archivistiques, qui soutiennent que le texte est en fait une version plus ancienne et plus primitive du Deutéronome. Celle-ci daterait de la période du Premier Temple, il y a environ 2700 ans.

Source : livescience